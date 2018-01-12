Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года

В стране планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер.

В Украине в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер, а также реформирование в отношении рынка земли. Об этом в пятницу, 12 января, президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

“В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли“, – написал он.

Порошенко отметил, что не терять темпы фундаментальных изменений – задача номер один для Украины.

Напомним, ранее Порошенко перечислил достижения уходящего года, среди которых безвизовый режим с ЕС, медицинская, образовательная и пенсионная реформы, а также масштабные ремонты дорог.