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Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года

Комментариев: 2
В стране планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер.
Порошенко поделился планами на 2018 год
Порошенко поделился планами на 2018 год

В Украине в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер, а также реформирование в отношении рынка земли. Об этом в пятницу, 12 января, президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

“В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли“, – написал он.

Порошенко отметил, что не терять темпы фундаментальных изменений – задача номер один для Украины.

Напомним, ранее Порошенко перечислил достижения уходящего года, среди которых безвизовый режим с ЕС, медицинская, образовательная и пенсионная реформы, а также масштабные ремонты дорог.

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Теги: Порошенко, реформы
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Комментариев (2)
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Dikiicom    12.01.2018, 23:49
Оценка:  0
Dikiicom
Самой главной и самой нужной будет реформа реформ. Ждать пожалуй осталось уже недолго.
МаксимУм    12.01.2018, 23:20
Оценка:  +1
МаксимУм
Бла-бла-бла...
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