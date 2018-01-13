ЗРК С-400 заступает на боевое дежурство в Крыму
В Крыму на боевое дежурство заступает второй дивизион ЗРК С-400.
Второй в Крыму дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 заступит в субботу, 13 января, на боевое дежурство на мысе Фиолент под Севастополем, сообщает пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) РФ.
Развертывание комплекса на позиции, действия расчетов по приведению ЗРК в боевое положение будут производиться под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь С-1.
Как сообщалось, второй дивизион ЗРК будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с материковой Украиной.
В Кремле заявили, что на такой шаг их подтолкнула "диверсионная деятельность на российско-украинской границе".
Ранее весной 2017 года первый дивизион ЗРК С-400 был развернут в районе Феодосии.
ЗРС дальнего действия С-400 Триумф предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
В Крыму разместили еще два дивизиона систем ПВО С-400
В Крыму разместили еще два дивизиона систем ПВО С-400
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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