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ЗРК С-400 заступает на боевое дежурство в Крыму

Комментариев: 10
В Крыму на боевое дежурство заступает второй дивизион ЗРК С-400.
ЗРК С-400 Триумф
ЗРК С-400 Триумф
 
Второй в Крыму дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 заступит в субботу, 13 января, на боевое дежурство на мысе Фиолент под Севастополем, сообщает пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) РФ.
 
Развертывание комплекса на позиции, действия расчетов по приведению ЗРК в боевое положение будут производиться под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь С-1.
 
Как сообщалось, второй дивизион ЗРК будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с материковой Украиной.
 
В Кремле заявили, что на такой шаг их подтолкнула "диверсионная деятельность на российско-украинской границе".
 
Ранее весной 2017 года первый дивизион ЗРК  С-400 был развернут в районе Феодосии.
ЗРС дальнего действия С-400 Триумф предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. 

В Крыму разместили еще два дивизиона систем ПВО С-400
 
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
 
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Теги: армия и вооружение, Украина-Россия, Крым, ракеты, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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oninass    13.01.2018, 11:56
Оценка:  0
oninass
Это та , что древние тамагавки не видит?
Alexcvc    13.01.2018, 10:28
Оценка:  -2
Alexcvc
Но в силу кривизны поверхности...
Мухоморище    13.01.2018, 09:23
Оценка:  -2
Мухоморище
Крымчане будут загорать под действием СВЧ волн и пасмурная погода теперь не помеха для отдыхающих.Всё во благо людей,вот это я понимаю забота.
Алый_Парус    13.01.2018, 11:31
Оценка:  0
Алый_Парус
Мощная станция то у них? Сколько мегаватт в импульсе?
Sinobi-life    13.01.2018, 08:53
Оценка:  +2
Sinobi-life
Ну всё, к отпускному сезону Крым готов!!!
Алый_Парус    13.01.2018, 07:07
Оценка:  +2
Алый_Парус
Развернули С-400 ? Ничего! В ответ мы развернём самый большой флаг и паритет будет соблюдён!
farfalle    13.01.2018, 07:31
Оценка:  +2
farfalle
и самый большой вареник
Алый_Парус    13.01.2018, 07:55
Оценка:  -2
Алый_Парус
Да!!! Для самой большой лопаты!
Андрей    13.01.2018, 08:40
Оценка:  +2
Андрей
Вареники они едят вилами. Лопата у них для блинов.
Алый_Парус    13.01.2018, 11:32
Оценка:  -2
Алый_Парус
Жируют! Вот ведь гады!..
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