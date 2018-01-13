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СБУ заявила о разоблачении антиукраинского интернет-агитатора

Комментариев: 3
Житель Кривого Рога якобы размещал в социальных сетях РФ материалы с призывами к изменениям территориальной целостности Украины.
СБУ якобы разоблачила антиукраинского интернет-агитатора в Кривом Роге
СБУ якобы разоблачила антиукраинского интернет-агитатора в Кривом Роге
Korrespondent.net

Сотрудники Службы безопасности Украины якобы пресекли в городе Кривой Рог Днепропетровской области деятельность антиукраинского интернет-агитатора. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает пресс-центр ведомства.

"Правоохранители задокументировали, что житель Кривого Рога в запрещенных российских социальных сетях размещал материалы с призывами к изменениям территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы также установили, что он передавал данные и контакты граждан Украины, активных пророссийских пользователей соцсетей, координаторам пропагандистских кампаний на территории РФ", – говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска по месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит ограничение воли на срок до 3 лет или лишение свободы на тот самый срок.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ заявила о задержании двух коммунистов в Мелитополе.

 

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Теги: Украина, СБУ, Днепропетровская область, задержание, агитаторы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Алый_Парус    13.01.2018, 11:41
Оценка:  +2
Алый_Парус
Но кто же тогда читал все эти его призывы, если все те ресурсы, на которых он их размещал, запрещены? Получается, что он писал свои пасквили для кого угодно, только не для граждан Украины.
Ведь так?
Бувший_східняк    13.01.2018, 10:47
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Цікаво, а якби хтось закликав до приєднання до України Кубані, Ставропілляі, частин Курської, Білгородської областей та інших територій, це був би заклик до порушення цілісності, чи ні?
Ruspidor    13.01.2018, 10:10
Оценка:  -7
Ruspidor
Да макнуть бошку в кислоту и отпустить...
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