ЦРУ выяснило, что хакеры РФ организовали кибератаку в Украине – СМИ
В американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой ГРУ РФ.
Военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны. Об этом в пятницу, 12 января, пишет TheWashigtonPost со ссылкой на отчет Центрального разведывательного управления США.
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Издание подчеркивает, что в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).
Комментировать эту информацию в ЦРУ отказались.
Ранее сообщалось о том, кого поразил вирус Petya.
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Точно, Путин с Медведевым по вечерам, от нефиг делать, шалят в Интернете...
Нисколько не сомневаюсь. Продвинутые чуваки...)))