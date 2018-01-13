ЦРУ выяснило, что хакеры РФ организовали кибератаку в Украине – СМИ

В американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой ГРУ РФ.

Военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны. Об этом в пятницу, 12 января, пишет TheWashigtonPost со ссылкой на отчет Центрального разведывательного управления США.

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Издание подчеркивает, что в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).

Комментировать эту информацию в ЦРУ отказались.

Ранее сообщалось о том, кого поразил вирус Petya.