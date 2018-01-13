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ЦРУ выяснило, что хакеры РФ организовали кибератаку в Украине – СМИ

Комментариев: 11
В американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой ГРУ РФ.
Военные хакеры России осуществили кибератаку против Украины
Военные хакеры России осуществили кибератаку против Украины
depositphotos.com

Военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны. Об этом в пятницу, 12 января, пишет TheWashigtonPost со ссылкой на отчет Центрального разведывательного управления США.

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Издание подчеркивает, что в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).

Комментировать эту информацию в ЦРУ отказались.

Ранее сообщалось о том, кого поразил вирус Petya.

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Теги: Россия, вирусы, США, Украина-Россия, хакеры, ЦРУ, киберпреступность, кибератака, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
ВасяизИваново    13.01.2018, 11:59
Оценка:  0
ВасяизИваново
гАмерикосы готовят общественное мнение к оправдыванию глобальной кибератаки по России.
Sinobi-life    13.01.2018, 12:24
Оценка:  +1
Sinobi-life
Да кому вы на нужны -недострана-нефтегазоколонка!!!
Улан    13.01.2018, 10:51
Оценка:  -1
Улан
ЦРУ свою задачу по разделению братских народов выполнило на 5+
Sinobi-life    13.01.2018, 11:03
Оценка:  +1
Sinobi-life
Скажи спасибо в первую очередь пуйлу и кстати, какие вы нам братья, потом ордынцев!!!
Елвіс    13.01.2018, 11:14
Оценка:  -1
Елвіс
Тільки дика орда нападає на своїх бувших братів, які тепер стали ворогами, дякуючи вашому Чингіз хану - путіну !
Teetotaler    13.01.2018, 10:46
Оценка:  -3
Teetotaler
ЦРУ - организация, достойная самого высокого нашего доверия!
Точно, Путин с Медведевым по вечерам, от нефиг делать, шалят в Интернете...
Нисколько не сомневаюсь. Продвинутые чуваки...)))
ТУЧКА+    13.01.2018, 10:48
Оценка:  -1
ТУЧКА+
У Путина есть такие чмошники как ты.
ТУЧКА+    13.01.2018, 10:46
Оценка:  -1
ТУЧКА+
bigmir иди на хyй !!!
ТУЧКА+    13.01.2018, 10:47
Оценка:  -1
ТУЧКА+
А такое виш проходит? Нужно маты писать админ?
ТУЧКА+    13.01.2018, 10:43
Оценка:  -1
ТУЧКА+
А какие комментарии допустимы, админ!!!
ТУЧКА+    13.01.2018, 10:44
Оценка:  -2
ТУЧКА+
пар
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