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Оккупанты показали украинские корабли, находящиеся в Крыму

Комментариев: 1
На видео показаны морские тральщики Чернигов и Черкассы.
Подводная лодка Запорожье в 2012 году
Подводная лодка Запорожье в 2012 году
wikipedia.org

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном возврате украинских кораблей. После телеканал Звезда опубликовал видеоматериалы, на которых они запечатлены.

Читай также: Крым за корабли не продаем: Геращенко ответила Путину

Журналисты показали морские тральщики Чернигов и Черкассы, подводную лодку Запорожье и буксирное судно Кременец. Корпуса некоторых кораблей покрыты ржавчиной. 

Ранее сообщалось о том, что ВМСУ провели с американцами учения в Черном море.

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Теги: корабли, украина, крым, россия
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Комментариев (2)
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fulminate    13.01.2018, 12:15
Оценка:  -1
fulminate
За 4 года без обслуживания любая техника придет в плачевное состояние. Большую часть полуострова ждет судьба этих кораблей. Все, что не связано с военными базами, будет гнить или засыхать...
Strv-003-3    13.01.2018, 12:23
Оценка:  0
Strv-003-3
а типа она при злочиной панде и прочих была на ходу ? в Николаеве и Одессе и по сей день такие же гнилушки
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