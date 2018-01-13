Оккупанты показали украинские корабли, находящиеся в Крыму
На видео показаны морские тральщики Чернигов и Черкассы.
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном возврате украинских кораблей. После телеканал Звезда опубликовал видеоматериалы, на которых они запечатлены.
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Журналисты показали морские тральщики Чернигов и Черкассы, подводную лодку Запорожье и буксирное судно Кременец. Корпуса некоторых кораблей покрыты ржавчиной.
Ранее сообщалось о том, что ВМСУ провели с американцами учения в Черном море.