На отопление денег нет: одесские вузы распустили студентов до весны

Студенты некоторых одесских вузов прекратили обучение до 26 февраля.

Учебный процесс будет временно прекращен в университете им Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий. Об этом сообщает 048.

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В вузах объявлены “каникулы“ с 1 января до 26 февраля. Причина срыва обучение - отсутствие средств на оплату отопления. Также с Нового года стали действовать нормативы по качеству света в аудиториях, и эту норму в силу финансовых причин не могут позволить себе учебные заведения.

В областном департаменте образования и науки сообщили, что все вузы автономные, и ректораты решают, каким образом организовать учебный процесс.

Ранее сообщалось о том, что Рада приняла закон по общедомовым счетчикам.