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На отопление денег нет: одесские вузы распустили студентов до весны

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Студенты некоторых одесских вузов прекратили обучение до 26 февраля.
Подробности будут сообщены в понедельник, 15 января
Подробности будут сообщены в понедельник, 15 января
wikipedia.org

Учебный процесс будет временно прекращен в университете им Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий. Об этом сообщает 048.

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В вузах объявлены “каникулы“ с 1 января до 26 февраля. Причина срыва обучение - отсутствие средств на оплату отопления.  Также с Нового года стали действовать нормативы по качеству света в аудиториях, и эту норму в силу финансовых причин не могут позволить себе учебные заведения.

В областном департаменте образования и науки сообщили, что все вузы автономные, и ректораты решают, каким образом организовать учебный процесс. 

Ранее сообщалось о том, что Рада приняла закон по общедомовым счетчикам.

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Теги: отопление, одесса, вузы
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Комментариев (2)
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СеняХороший    13.01.2018, 12:11
Оценка:  0
СеняХороший
Слава скакунам!
Strv-003-3    13.01.2018, 12:08
Оценка:  0
Strv-003-3
а че угля с Донбасса и газа с РФ не дали ?
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