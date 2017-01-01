Одесский депутат отрицает обвинения НАБУ

Политик, которого обвинили во взяточничестве, требует доказательств или извинений.

Депутат одесского облсовета Олег Бабенко, которого НАБУ подозревало в попытке дать взятку детективу в полмиллиона долларов, назвал распространенную информацию провокацией и ложью. Об этом он написал на свеой странице в Facebook в субботу, 13 января.

Бабенко в частности, заявил, что заявления НАБУ являются "мыльным пузырем" и не имеют под собой основания.

"Я категорически отвергаю все обвинения в мой адрес и требую от НАБУ, если у них есть честь и совесть, или обнародовать какие-либо доказательства против меня, аудио, видео - что угодно, или извиниться", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того одесский депутат добавил, что информация о сообщении ему подозрения якобы также не соответствует действительности.

"Подозрение" мне никто не вручал. В ближайшее время я вернусь в Киев и сам приду в НАБУ и хочу получить от них вразумительные объяснения относительно распространенной лжи", - подчеркнул Бабенко, добавив, что готов отстаивать правоту в суде.

Напомним, 12 января в НАБУ сообщили о том, что депутата Одесского облсовета разоблачили на предложения взятки детективу НАБУ. По данным Бюро, мужчина мог быть причастен к предложению в $ 500 тысяч сотруднику НАБУ в обмен за снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средств местного бюджета Одессы.