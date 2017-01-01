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В Одесской области полиция задержала мужчину, который переделывал оружие в боевое

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Таким способом мужчина пытался заработать.
В Одесской области полиция задержала мужчину, который переделывал оружие в боевое
© ssu.gov.ua
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В Одесской области полиция задержала мужчину, который переделывал оружие в боевое
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Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией блокировали в Одесской области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для перепродажи. Клиентов он искал в интернете на тематических форумах.

В ходе обысков по месту жительства сотрудники СБУ изъяли одиннадцать пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра. Открыто уголовное производство. 

Ранее сообщалось о том, что в Сумах СБУ взялась за тетради с портретами Сталина.

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Теги: оружие, сбу, полиция
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