Таким способом мужчина пытался заработать.

В Одесской области полиция задержала мужчину, который переделывал оружие в боевое

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В Одесской области полиция задержала мужчину, который переделывал оружие в боевое

Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией блокировали в Одесской области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для перепродажи. Клиентов он искал в интернете на тематических форумах.

В ходе обысков по месту жительства сотрудники СБУ изъяли одиннадцать пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра. Открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось о том, что в Сумах СБУ взялась за тетради с портретами Сталина.