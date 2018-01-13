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Житель Киева обесточил четыре района области и сбежал на авто

Комментариев: 6
Разыскать преступника полиции удалось по горячим следам.
Мужчина объяснил, что ворованное масло он заливал в свой внедорожник
Мужчина объяснил, что ворованное масло он заливал в свой внедорожник
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В субботу, 13 января, полиция задержала мужчину, по вине которого были обесточены четыре района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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50-летний киевлянин воровал масло из трансформаторов, обеспечивающих подачу электроэнергии в населенные пункты Барышевского, Згуровского, Переяслав-Хмельницкого и Яготинского районов.

Полицейские выясняют, куда сбывал краденное злоумышленник
Полицейские выясняют, куда сбывал краденное злоумышленник
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Долгое время в полицию поступали сообщения о кражах масла с трансформаторов. Полицейские провели ряд необходимых мероприятий и вышли на след предполагаемого вора.

Когда сработали датчики сигнализации на трансформаторах, на место происшествия прибыли сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Однако задержать вора на “горячем“ им не удалось - его напугали работники РЭС и он скрылся на автомобиле.

Это не помешало привлечь к уголовной ответственности злоумышленника. Следы авто привели к одному из местных домов, который работники полиции “посетили“ с обыском.

Сейчас полицейские устанавливают все мотивы преступления
Сейчас полицейские устанавливают все мотивы преступления
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В дачном доме киевлянина они обнаружили и изъяли вещественные доказательства: более 40 л похищенных горюче-смазочных материалов. Как пояснил полицейским “предприимчивый“ мужчина, масла он заливал в свой внедорожника.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця подсчитала убытки от хищений.

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Теги: киевская область, трансформатор, масло
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Комментариев (6)
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Shyrik_22    14.01.2018, 00:18
Оценка:  0
Shyrik_22
Не, я понимаю стырить медь с него ( с её то нынешней стоимостью на приемках ), или полностью трансформатор с медью стырить.... но что бы масло тырить с него ???
Бувший_східняк    13.01.2018, 23:16
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Может хату отапливал?
Кырмызы_вэ_бейаз    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +15
Кырмызы_вэ_бейаз
Он больной что ли? Трансформаторное масло лил в автомобиль???
sim22    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +3
sim22
а на хлеб его не намажешь...
Ruspidor    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +1
Ruspidor
А можед у него электромобиль... Может у него Тесла модель Х... Все бабки на машину ушли, вот и тырит масло...
Алый_Парус    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +2
Алый_Парус
Вместо соляры можно смело заливать. А если разбавить 1:1 с соляркой, то вообще супер.
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