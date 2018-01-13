Житель Киева обесточил четыре района области и сбежал на авто
В субботу, 13 января, полиция задержала мужчину, по вине которого были обесточены четыре района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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50-летний киевлянин воровал масло из трансформаторов, обеспечивающих подачу электроэнергии в населенные пункты Барышевского, Згуровского, Переяслав-Хмельницкого и Яготинского районов.
Долгое время в полицию поступали сообщения о кражах масла с трансформаторов. Полицейские провели ряд необходимых мероприятий и вышли на след предполагаемого вора.
Когда сработали датчики сигнализации на трансформаторах, на место происшествия прибыли сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Однако задержать вора на “горячем“ им не удалось - его напугали работники РЭС и он скрылся на автомобиле.
Это не помешало привлечь к уголовной ответственности злоумышленника. Следы авто привели к одному из местных домов, который работники полиции “посетили“ с обыском.
В дачном доме киевлянина они обнаружили и изъяли вещественные доказательства: более 40 л похищенных горюче-смазочных материалов. Как пояснил полицейским “предприимчивый“ мужчина, масла он заливал в свой внедорожника.
Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця подсчитала убытки от хищений.