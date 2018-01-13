Заберем вместе с Крымом: Ильенко об украинских кораблях у оккупантов

Народный депутат считает, что "откупиться мелкими подачками" у властей РФ не получится.

Украина заберет у России свои военные корабли вместе с Крымом. Об этом заявил народный депутат Андрей Ильенко в эфире NewsOne.

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“Они украли у Украины целый Крым, а сейчас хотят откупиться какими-то мелкими подачками. Вопрос нужно ставить так: заберем вместе с Крымом это все назад“, - сказал Ильенко.

При этом нардеп убежден, что от Путина ожидать подарков не нужно.

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“Если от Путина и ждать каких-то подарков, то разве что Троянского коня. Я не знаю, остался ли какой-то человек в трезвом уме, который может считать, что Путин может что-то хорошее сделать для Украины и просто решил нам как-то помочь. Очевидно, что это какая-то политическая манипуляция, игра и ни о какой искренности со стороны Путина речь не может идти“, - сказал нардеп.

Ранее сообщалось о том, что Геращенко ответила Путину.