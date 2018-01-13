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Заберем вместе с Крымом: Ильенко об украинских кораблях у оккупантов

Комментариев: 19
Народный депутат считает, что "откупиться мелкими подачками" у властей РФ не получится.
Ильенко считает, что вернуть Крым в стратегической перспективе можно.
Ильенко считает, что вернуть Крым в стратегической перспективе можно.
Скриншот видео

Украина заберет у России свои военные корабли вместе с Крымом. Об этом заявил народный депутат Андрей Ильенко в эфире NewsOne.

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“Они украли у Украины целый Крым, а сейчас хотят откупиться какими-то мелкими подачками. Вопрос нужно ставить так: заберем вместе с Крымом это все назад“, - сказал Ильенко.

При этом нардеп убежден, что от Путина ожидать подарков не нужно.

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“Если от Путина и ждать каких-то подарков, то разве что Троянского коня. Я не знаю, остался ли какой-то человек в трезвом уме, который может считать, что Путин может что-то хорошее сделать для Украины и просто решил нам как-то помочь. Очевидно, что это какая-то политическая манипуляция, игра и ни о какой искренности со стороны Путина речь не может идти“, - сказал нардеп.

Ранее сообщалось о том, что Геращенко ответила Путину.

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Теги: корабли, крым, украина, россия, Ильенко
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Комментариев (17)
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Детонатор    14.01.2018, 00:18
Оценка:  +1
Детонатор
Вернуть Крым без согласия крымчан невозможно, а согласие такое, а, тем более, желание не просматривается, всё остальное - пустая болтовня.
krolikoff_net    14.01.2018, 00:10
Оценка:  0
krolikoff_net
Детонатор - Крым - временно оккупированная территория Украины. Оккупировала Крым россия без согласия жителей Украины, и возвращать прийдется по той же схеме. В феврале санкции против российских агрессоров сильно ужесточаться. Начнут арестовывать активы на западе всего окружения кремлевского вождя.
krolikoff_net    14.01.2018, 00:11
Оценка:  0
krolikoff_net
Вот тогда вопрос возврата Крыма и начнет решаться.
krolikoff_net    13.01.2018, 22:41
Оценка:  -5
krolikoff_net
Денег на ворованный Крым у рассейских оккупантов нет. Начинают избавляться от не прибыльных активов. Только вряд ли им тут кто то поможет .
Фарбио    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Фарбио
Юродивый.
Dikiicom    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Dikiicom
Техника была в руках оккупантов и её нельзя даже в принципе считать военной. Политика Путина не поменялась. Основная цель загнать экономику Украины в тупик. Он прекрасно понимает, что на фоне наших проблем. хоть часто и рукотворных, заниматься дорогостоящей утилизацией денег нет. А красивый жест
Dikiicom    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Dikiicom
будет теперь фигурировать а всех уровнях международных контактов. Украине немедленно нужно провести ответную кампанию по вразумительному разъяснению очередной путинской авантюры. Бездействие нашего МИД позволит РФ провести попытку реабилитации в глазах ЕС и США а Украину опять постигнет непонимание
Dikiicom    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Dikiicom
западом наших проблем и ослабление поддержки в противостоянии РФ - Украина. Металлолом конечно хорошо но не тогда когда он тянет на дно! Вернут вместе с Крымом, это еще можно будет принять и переработать. А все остальное просто авантюра Путина!
Vasilkovich    13.01.2018, 22:41
Оценка:  -3
Vasilkovich
Я так думаю! как простой украинец...тУпин изрекнул мусор в воздух, и тут депутаты и даже вицеспикер начали реагировать....вроде как школьники....надо сделать паузу и подождать, что оно дальше дочирикает Корабли мы уже похоронили а оно вспомнило-для чего?Это тУпино затеяло новую гадость...надо подожд
Алый_Парус    13.01.2018, 21:27
Оценка:  +3
Алый_Парус
Просто нет средств на транспортировку этого металлолома, как и раньше не было. Вот и хорохорятся политиканчики, чтоб скрыть это - "Нам подачек не надо!", "Вместе с Крымом вернём!".
Сейчас дешевле весь этот хлам продать на металл по интернету, чем вернуть непонятно зачем.
Teetotaler    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +2
Teetotaler
Какой грозный...
Gidnyk    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +6
Gidnyk
Ты смотри, какой воинственный телепузик. Ну так иди, забирай. Что языком зря чесать.
fill37    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +6
fill37
Сказал - как в воду перднул
Серый    13.01.2018, 21:26
Оценка:  -4
Серый
Вот оккупанты паганые.
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