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В Украине будут снимать более 120 фильмов в год - Порошенко

Комментариев: 15
Деньги на съемки будут выделять из бюджета страны.
Украина будет снимать более 120 фильмов в год
Украина будет снимать более 120 фильмов в год
gettyimages.com

Президент Петр Порошенко заявил, что благодаря государственной поддержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее", - написал Порошенко.

Об этом он сообщил в связи с успехом украинского фильма-фэнтези Сторожевая Застава. Порошенко отметил, что права на него приобрели уже 27 стран.

Ранее сообщалось, что фильм Киборги подадут на кинопремию Оскар от Украины.

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Теги: бюджет, фильм, Порошенко, кино
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
Фарбио    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Фарбио
Теперь “киборги” на Оскар.
Фарбио    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Фарбио
Они самые догнивают в аэропорту
Фарбио    13.01.2018, 22:41
Оценка:  +1
Фарбио
“Грынжолы” уже съездили на Евровидение - результат все помнят.
Позор.
Фарбио    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Фарбио
Результат
Фарбио    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Фарбио
Позор
Фарбио    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Фарбио
Алиса, Миелофон, ха, ха, ха...
Фарбио    13.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Фарбио
Киборг Вертер
ndelliopoo    13.01.2018, 22:41
Оценка:  +3
ndelliopoo
Пропаганда шок оладного мира будет добротной,можно не сомневаться...
seny    13.01.2018, 21:27
Оценка:  +3
seny
Деньги на съемки будут выделять из бюджета страны. а снимать их будут офшорные фирмы, угадайте чьи?
Asmo    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +2
Asmo
Очень похвально, что начали давать деньги на украинские фильмы, но 120 не нужно, лучше 3-4 но хороших
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