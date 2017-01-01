Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штаб: сепаратисты применили артиллерию

Комментариев: 0
Впервые за перемирие позиции ВСУ обстреляли из артиллерии.
За сутки в зоне АТО зафиксированы шесть обстрелов
За сутки в зоне АТО зафиксированы шесть обстрелов
facebook.com/theministryofdefence.ua

С начала суток вдоль линии разграничения сторон на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины со стороны сепаратистов. Впервые за время перемирия стреляли из артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что в одном случае украинские воины дали адекватный ответ.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенного Минскими соглашениями вооружения укрепления Вооруженных сил Украины. Сегодня впервые за время перемирия оккупанты применили артиллерию", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении, отмечается в сводке, под обстрелом оказались позиции сил АТО вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов.

На Приазовье почти час продолжался обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь выпустили более двух десятков боеприпасов.

В этом же районе, вокруг Павлополя, сепаратисты вели огонь из тяжелых минометов.

"На других участках нашей обороны агрессор прибег к обстрелам наших позиций из 120-мм минометов и гранатометов неподалеку от шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - около Каменки. Также из гранатометов разных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что за сутки в зоне АТО ранены два бойца.

Напомним, 11 января в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский военный.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, Артиллерия, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь