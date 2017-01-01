В воскресенье в Украине продолжится похолодание

Завтра в Украине обещают облачность, но без осадков.

В воскресенье, 14 января, в Украине будет мороз, но без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Отмечается, что на дорогах местами будет гололедица.

"Завтра, 14 января, в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах страны местами гололедица", - отметили в Гидрометцентре.

Сообщается, что ночью температура опустится ниже 12°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в Крыму местами ночью 0-5° мороза, днем 0 -3° тепла”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину надвигаются сильные морозы и снегопады.