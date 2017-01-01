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Папа Римский встретится с украинскими мигрантами

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Понтифик придет к украинцам в собор УГКЦ.
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск

В воскресенье, 28 января, Папа Франциск посетит собор Святой Софии в Риме, где встретится с украинскими мигрантами. Об этом сообщается на странице собора в Facebook.

Как отмечается, визит понтифика состоится по приглашению главы УГКЦ Святослава Шевчука. В соборе паломники встретят Папу Франциска украинскими колядками, после чего его поздравит глава УГКЦ.

Папа сойдет в крипту собора, где помолится перед могилой своего воспитателя в начальной школе в Буэнос-Айресе - украинца владыки Степана Чмиля. В завершение своего визита Папа выйдет к паломникам на территории собора Святой Софии.

Собор святой Софии является для украинских мигрантов важным культурным центром. В 1960-х его строительство начал Иосиф Слепой, который возглавлял Греко-Католическую церковь, когда она была запрещена в СССР. Украинцы в Италии являются пятой по численности этнической громадой.

Ранее Папа Римский поздравил с Рождеством христиан восточного обряда.

Как сообщалось, Папа Римский призвал мир принимать больше беженцев.

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Теги: Италия, Папа Римский, Рим, католицизм, мигранты, Папа Римский Франциск I
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Источник: korrespondent.net

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