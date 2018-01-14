АП: В Грузии опубликовали фейк о Порошенко

В Администрации президента Украины считают, что к распространению информации причастны российские спецслужбы.

В Администрации президента Украины Петра Порошенко информировали , что грузинский телеканал Рустави-2 опубликовал в субботу, 13 января, на своем сайте фейковые материалы, которые касаются главы украинского государства.

Читай также: Пранкеры рассказали о звонке Порошенко в новогоднюю ночь

Ранее Рустави-2 опубликовал, как утверждает телеканал, копии обращений Порошенко в ФСБ, датированые февралем 2007 года.

В “обращении“ президент Украины якобы обещает во время пребывания на территории России “неуклонно придерживаться российского законодательства, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ“.