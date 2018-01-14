АП: В Грузии опубликовали фейк о Порошенко
В Администрации президента Украины считают, что к распространению информации причастны российские спецслужбы.
В Администрации президента Украины Петра Порошенко информировали, что грузинский телеканал Рустави-2 опубликовал в субботу, 13 января, на своем сайте фейковые материалы, которые касаются главы украинского государства.
Ранее Рустави-2 опубликовал, как утверждает телеканал, копии обращений Порошенко в ФСБ, датированые февралем 2007 года.
В “обращении“ президент Украины якобы обещает во время пребывания на территории России “неуклонно придерживаться российского законодательства, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ“.
В заявлении администрации президента, обнародованном ночью 14 января, документы назвали “низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России“.
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Отметим, что в феврале 2007 года Порошенко, который на то время был народным депутатом, не пустили в Россию. Впоследствии в МИД России пояснили, что запрет на въезд является ответом на недружественную политику Киева.
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Он хороший... )))