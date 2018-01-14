Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

АП: В Грузии опубликовали фейк о Порошенко

Комментариев: 15
В Администрации президента Украины считают, что к распространению информации причастны российские спецслужбы.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
 
В Администрации президента Украины Петра Порошенко информировали, что грузинский телеканал Рустави-2 опубликовал в субботу, 13 января, на своем сайте фейковые материалы, которые касаются главы украинского государства.
Ранее Рустави-2 опубликовал, как утверждает телеканал, копии обращений Порошенко в ФСБ, датированые февралем 2007 года.
 
В “обращении“ президент Украины якобы обещает во время пребывания на территории России “неуклонно придерживаться российского законодательства, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ“.
 
 
В заявлении администрации президента, обнародованном ночью 14 января, документы назвали “низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России“.
Отметим, что в феврале 2007 года Порошенко, который на то время был народным депутатом, не пустили в Россию. Впоследствии в МИД России пояснили, что запрет на въезд является ответом на недружественную политику Киева.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, Порошенко, Администрация Президента, телеканал, фейк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
Teetotaler    14.01.2018, 11:54
Оценка:  -1
Teetotaler
Злые вы...
Он хороший... )))
tulchanin    14.01.2018, 11:52
Оценка:  0
tulchanin
А в чем "кашмар" этих бумажек то ? Порошенко в 2008, по делам бизнеса походу, собрался сьездить в РФ, его не пустили, он написал пограничникам, пытаясь решить проблему. И чего в этом такого важного и страшного ?
Хи-Хитрираза    14.01.2018, 11:41
Оценка:  -2
Хи-Хитрираза
И никаких сомнений- это фейковый фейк.
Вин_тиК    14.01.2018, 11:40
Оценка:  +2
Вин_тиК
А мне кажется, что грузины, которым американцы полностью создали службу полиции и судебной экспертизы, прежде чем раскрывать эту информацию, скрупулёзно её перепроверили, так что шансов, что эта расписка является подделкой, очень мало.
Pro100zabanen    14.01.2018, 11:14
Оценка:  -3
Pro100zabanen
Фейковый ты наш!
doc1    14.01.2018, 10:56
Оценка:  +3
doc1
Судя по деяниям Порошенка в Украине то письмо чистая правда!
Кырмызы_вэ_бейаз    14.01.2018, 08:52
Оценка:  +8
Кырмызы_вэ_бейаз
А почерк то Порошенковский, такой же кудрявый!
Бувший_східняк    14.01.2018, 10:30
Оценка:  -8
Бувший_східняк
Для умельцев это никогда не было проблемой. И подпись - тоже.
vysnovok    14.01.2018, 11:20
Оценка:  +3
vysnovok
Для таких "специалистов", как ты, может быть и "не проблема".
Ласточка94    14.01.2018, 08:46
Оценка:  +6
Ласточка94
Дыма без огня не бывает. А если учесть прошлое П.Порошенко, одного с учредителей Партии Регионов, все возможно и по данной информации..
Asmo    14.01.2018, 11:54
Оценка:  -2
Asmo
Ага, ток он с нее свалил еще в 2001 году, имеет ли он какое то отношение к тому, что с ней сделали за 10 лет?!?
Gidnyk    14.01.2018, 08:21
Оценка:  +8
Gidnyk
Канал Рустави-2 контролируется Саакашвили. Михо опять агент Кремля?
Бувший_східняк    14.01.2018, 06:51
Оценка:  -12
Бувший_східняк
Как сказал бы старший лейтенант Таманцев по прозвищу "Скорохват", - подпись не натуральна.
Diiiim@    14.01.2018, 11:30
Оценка:  +1
Diiiim@
Интересно, а вы в каком звании?
Вин_тиК    14.01.2018, 11:37
Оценка:  +3
Вин_тиК
Он - бывший сексот, он же стукач на общественных началах.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь