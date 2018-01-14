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В Керчи заметили колонну российской бронетехники

Комментариев: 6
По улицам Керчи двигались установки Град, танки на тягачах и БТРы.

В аннексированном Крыму продолжается передвижение российской бронетехники. Как сообщает Керчь FМ, по спальному микрорайону Керчи проехала большая колонна.

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"Через Керчь 12 января около 18:20 по улице Блюхера проехало около 50 единиц военной техники. Машины двигались в колоне в сопровождении сотрудников ГИБДД", – говорится в сообщении.

Местные жители отметили, что движение техники сопровождалось громким гулом.

"Двигались установки Град, три танка на тягаче и БТРы", – рассказал один из очевидцев.

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Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе Россия развернула в Крыму второй дивизион ЗРК С-400. Техника находится на мысе Фиолент под Севастополем. В Кремле заявили, что на такой шаг их подтолкнула "диверсионная деятельность на российско-украинской границе".

 

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Теги: Россия, Крым, видео, бронетехника, Керчь, российские военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Krotol2    14.01.2018, 12:10
Оценка:  -1
Krotol2
Не понял в чем новость
Улан    14.01.2018, 11:06
Оценка:  -3
Улан
И ЧТО???????????-Да ни шо-НУ И ВСЁ
Strv-003-3    14.01.2018, 10:56
Оценка:  -4
Strv-003-3
Ну так ударьте по ним
Strv-003-3    14.01.2018, 11:00
Оценка:  -5
Strv-003-3
День через день что то увидели или заметели . Где Ярош и все другие нацбаты которые орут 4 года щас щас вот щас возмем Крым )))) клоуны
Мухоморище    14.01.2018, 09:47
Оценка:  +6
Мухоморище
Всёвыврёти.Это это колонну туристов в казино везли.
Sinobi-life    14.01.2018, 09:29
Оценка:  +4
Sinobi-life
Всё к новому курортному сезону - наверно новогодняя распродажа началась!!!
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