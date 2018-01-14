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Пункт пропуска Гнутово обстреляли из зениток

Комментариев: 5
Украинские пограничники не открывали ответный огонь.
Опорный пункт пограничников возле КПВВ Гнутово
Опорный пункт пограничников возле КПВВ Гнутово
blacksea.tv

В субботу вечером сепаратисты из зенитных установок и гранатометов обстреляли позиции украинских пограничников возле КПВВ Гнутово в Донецкой области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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“Российско-террористические войска открыли огонь по позициям пограничников со стороны населенного пункта Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики совершили с ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ Гнутово, где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 13 января, на Донбассе зафиксировали шесть вражеских обстрелов, в том числе и из артиллерии калибра 122 мм. Один боец ВСУ получил травму.

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Теги: донбасс, обстрел, пограничники, сепаратисты, Госпогранслужба, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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irinapolina    14.01.2018, 11:37
Оценка:  -2
irinapolina
Украинские пограничники косят бабусики на Гнутово, открывать огонь в ответ ручки не заточены
cat1954    14.01.2018, 12:12
Оценка:  0
cat1954
А разве убогим слово давали?
irinapolina    14.01.2018, 12:22
Оценка:  0
irinapolina
Так шо вылезла тогда?
Улан    14.01.2018, 11:11
Оценка:  -2
Улан
Такие милые терпилки,ми ми ми)))Пис
cat1954    14.01.2018, 12:13
Оценка:  0
cat1954
Хорошо ты осебе говоришь...
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