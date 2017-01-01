В ДНР заявили о пропаже троих рыбаков в Азовском море

Рыбаки должны были вернуться в минувшую пятницу.

В самопровозглашенной ДНР ведутся поиски троих рыбаков, которые вышли в Азовское море и не вернулись. Об этом сообщает "МЧС" сепаратистов.

"Инспекторы Государственной службы по маломерным судам МЧС ДНР в акватории Азовского моря и нейтральных водах проводят поиски трех рыбаков, которые ушли в море и не вернулись", – говорится в сообщении.

Об исчезновении рыбаков оповестила жена одного из мужчин. По ее словам, три человека вышли в море на моторной лодке, но в назначенный день, 12 января, на базу не вернулись.

В "министерстве" утверждают, что уже обследоана водная поверхность от российского поселка Холодное до населенного пункта Седово, временно подконтрольного ДНР.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Винницкой области утонули три рыбака. Спасатели допускают, что мужчины запутались в сетях.