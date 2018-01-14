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В Сумах мужчина устроил стрельбу в магазине и пытался сбежать от патрульных

Комментариев: 1
По предварительным данным, в магазине между задержанным и компанией людей возник конфликт, который закончился четырьмя выстрелами.
Злоумышленник пытался сбежать от патрульных
Злоумышленник пытался сбежать от патрульных
facebook.com/sumypolice

В Сумах ночью на улице Привокзальной в одном из магазинов произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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“Патрулируя улицу, возле одного из магазинов, инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Блюстители порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, вблизи магазина, выбежали двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом“, - говорится в сообщении.

 

Злоумышленник пытался сбежать от патрульных
Злоумышленник пытался сбежать от патрульных
facebook.com/sumypolice
Злоумышленник пытался сбежать от патрульных
Злоумышленник пытался сбежать от патрульных
facebook.com/sumypolice

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Как отмечается, полицейские скомандовали всем остановиться, в этот момент один из мужчин бросился бежать, а гражданин со стрелком в руках рассказал, что беглец только что стрелял в него и его товарища.

После этого инспекторы начали преследование злоумышленника и задержали его.

По предварительным данным, в магазине между задержанным и компанией людей возник конфликт, который закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет.

В результате стрельбы 31-летний и 49-летний мужчины получили телесные повреждения.

Сейчас открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Ранее сообщалось, что в Ужгороде в магазине местный житель во время конфликта с другими мужчинами начал стрелять  из пневматического пистолета, госпитализировано двое людей. 

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Теги: стрельба, Сумы, магазин
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Комментариев (1)
Экс-диктатор    14.01.2018, 11:33
Оценка:  +1
Экс-диктатор
'гражданин со стрелком в руках'?
Старый Новый Год?
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