В Сумах мужчина устроил стрельбу в магазине и пытался сбежать от патрульных

По предварительным данным, в магазине между задержанным и компанией людей возник конфликт, который закончился четырьмя выстрелами.

В Сумах ночью на улице Привокзальной в одном из магазинов произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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“Патрулируя улицу, возле одного из магазинов, инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Блюстители порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, вблизи магазина, выбежали двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом“, - говорится в сообщении.

Злоумышленник пытался сбежать от патрульных facebook.com/sumypolice

Злоумышленник пытался сбежать от патрульных facebook.com/sumypolice

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Как отмечается, полицейские скомандовали всем остановиться, в этот момент один из мужчин бросился бежать, а гражданин со стрелком в руках рассказал, что беглец только что стрелял в него и его товарища.

После этого инспекторы начали преследование злоумышленника и задержали его.

По предварительным данным, в магазине между задержанным и компанией людей возник конфликт, который закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет.

В результате стрельбы 31-летний и 49-летний мужчины получили телесные повреждения.

Сейчас открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде в магазине местный житель во время конфликта с другими мужчинами начал стрелять из пневматического пистолета, госпитализировано двое людей.