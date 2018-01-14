Военные показали, как проводят ночные стрельбы

Стрельбы показаны под композицию We Are The Champions британской группы Queen.

Харьковская 93-я отдельная механизированная бригада (ОМБР) показала видео ночных тактических учений по стрельбе. Видео обнародовано на странице подразделения в Facebook.

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“Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений“, – говорится в сообщении.

В качестве музыкального сопровождения к ролику военные выбрали композицию We Are The Champions британской группы Queen.

Ранее в Минобороны показали видео ракетных стрельб.