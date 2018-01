Военные показали, как проводят ночные стрельбы

Стрельбы показаны под композицию We Are The Champions британской группы Queen.

Харьковская 93-я отдельная механизированная бригада (ОМБР) показала видео ночных тактических учений по стрельбе. Видео обнародовано на странице подразделения в Facebook. Читай также: Военные показали, как выглядят окрестности Донецкого аэропорта “Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений“, – говорится в сообщении. В качестве музыкального сопровождения к ролику военные выбрали композицию We Are The Champions британской группы Queen. Ранее в Минобороны показали видео ракетных стрельб. У Херсонській області тривають практичні заходи контроль... 0:00 / 00:53

Корреспондент