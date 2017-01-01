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В Харьковской области на пожаре в частном доме погибли три человека

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Среди жертв оказалось два пятилетних ребенка.
Общая площадь пожара составила 50 кв. м
Общая площадь пожара составила 50 кв. м
Думская (архівне фото)

В Харьковской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три человекаа, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, инцидент произошел в районном центре Новая Водолага по улице Комаровской. Огонь охватил коридор, одну из комнат и кухню. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. Общая площадь пожара составила 50 кв.м.

"В комнате, где возгорания не было, но было полно дыма, спасатели обнаружили тела трех погибших: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). К сожалению, они не подавали никаких признаков жизни", – говорится в сообщении.

Причина пожара выясняется.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине за первую неделю 2018 года на пожарах погибли 58 человек. Материальные убытки составили около 4 млн гривен.

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Теги: дети, Харьковская область, огонь, пожар, погибли, погибшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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