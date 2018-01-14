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В России хотят официально отказаться от признания границ Украины

Комментариев: 17
РФ должна денонсировать двусторонний договор с Украиной в части взаимного признания границ, считает депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин.
В России хотят официально отказаться от признания границ Украины

Депутат нелегитимной Госдумы государства-агрессора России Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

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По мнению Затулина, договор “односторонне выгоден“ Украине, так как в нем оба государства, “не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы“, взаимно признают их границы “на момент подписания и ратификации этого документа“.

“То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины“, - пояснил депутат.

Как утверждает член прокремлевской партии Единая Россия, РФ признает границы Украины в этом документе при условии наличия “дружбы, сотрудничества и партнерства“, указанных в названии договора.

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“То есть нет дружбы, сотрудничества и партнерства - по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: “Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам“, - заявил Затулин.

Он подчеркнул, что продолжает настаивать на необходимости денонсации Россией той части договора с Украиной, которая касается признания границ.

В ноябре 2017 года Затулин заявил, что Москва должна отменить акты СССР 1954 года, согласно которым полуостров Крым был передан в состав тогдашней УССР.

 

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Теги: РФ, Госдума, депутат
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Источник: Liga.net

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Комментариев (17)
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hjgffrter    14.01.2018, 23:43
Оценка:  0
hjgffrter
Все понимают что по-другому и быть не может.Все,у кого имеется разум.
transiver    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +6
transiver
Быкуем!?
transiver    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +4
transiver
Зачем
в руской подворотне законы
сосуществования цивилизованного мира!?
whitewo    14.01.2018, 23:33
Оценка:  -8
whitewo
Так этот затупин рецидивист. Он часто полную дичь несет + называет укропов укрАинцы .
В общем единорос обычный
MNI1957    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +8
MNI1957
гитлер и в своё время творил то же самое
Коцман_Бобза    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +9
Коцман_Бобза
Договор, о котором он толкует, ни в коей мере не помешал России начать гибридную войну против Украины. Так какой смысл его денонсировать после 4 лет агрессии РФ против Украины? Почему он вдруг стал им мешать? Если они отменили акт 1954 года по Крыму, почему не вернули Украине Таганрог?
Коцман_Бобза    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +9
Коцман_Бобза
Этот фрукт доказал, что Россия и международное право ..... да вообще любое право несовместимы. Так какой смысл имеет в его устах словосочетание "международный договор"? Да никакого. Как впрочем и все, что он заявил. Так зачем писать новость по поводу бессмысленного текста этого субъекта?
Asmo    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +10
Asmo
Если в двух словах, мы тут нарушили целую кучу международных договоров, давайте еще нарушим, что бы все было вроде как не противозаконно, да бред, но что вы хотите от людей закончивших пулеметные курсы....
Бувший_східняк    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +9
Бувший_східняк
От злякали.... А хіба уже не порушили?
MNI1957    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +3
MNI1957
татаро-монголы,вас в проклятиях уже обонали
Blackdzek    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +10
Blackdzek
Отменить твоё свидетельство о рождении и таких как ты.
Dikiicom    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +8
Dikiicom
Обокрали, затеяли войну, облили ложью, а теперь и вовсе пытаются уничтожить?! ТВАРИ! Иного слова и не подберешь! Только хрена им ложку а не Украину! За двадцать пять лет независимости в Украине выросло новое поколение. Поколение для которого РФ уже только соседи а теперь еще и агрессоры!
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