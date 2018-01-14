В России хотят официально отказаться от признания границ Украины

РФ должна денонсировать двусторонний договор с Украиной в части взаимного признания границ, считает депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин.

Депутат нелегитимной Госдумы государства-агрессора России Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

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По мнению Затулина, договор “односторонне выгоден“ Украине, так как в нем оба государства, “не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы“, взаимно признают их границы “на момент подписания и ратификации этого документа“.

“То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины“, - пояснил депутат.

Как утверждает член прокремлевской партии Единая Россия, РФ признает границы Украины в этом документе при условии наличия “дружбы, сотрудничества и партнерства“, указанных в названии договора.

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“То есть нет дружбы, сотрудничества и партнерства - по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: “Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам“, - заявил Затулин.

Он подчеркнул, что продолжает настаивать на необходимости денонсации Россией той части договора с Украиной, которая касается признания границ.

В ноябре 2017 года Затулин заявил, что Москва должна отменить акты СССР 1954 года, согласно которым полуостров Крым был передан в состав тогдашней УССР.