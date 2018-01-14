ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник

Это уже третий сбитый БПЛА с начала перемирия.

В зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник российского производства. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 14 января.

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“В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа “Орлан-10“. С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что “Орлан-10“ является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Беспилотник оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D.

Напомним, за минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе совершили шесть обстрелов позиций ВСУ – один военнослужащий получил боевую травму.