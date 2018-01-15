Россия уважает целостность Украины без Крыма - Лавров

Лавров считает, что Запад раздувает масштаб украинской темы вместо того, чтобы сконцентрироваться на Минских соглашениях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уважает территориальную целостность Украины, но при этом не признает Крым частью Украины. Об этом он заявил в 15 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает ТАСС.

“Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией“, - сказал глава МИД РФ.

Российский дипломат считает, что Запад искусственно раздувает масштаб украинской темы как краеугольного камня в противостоянии с Россией. Он добавил, что если бы страны Запада вместо поддержки “бездумной линии Киева“ сосредоточились на выполнении Минских соглашений, то кризис давно был бы урегулирован.

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“Украина - это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает. Считаю такой подход ошибочным, абсолютно политизированным“, - заявил он.

По словам Лаврова, США и Европа видят, что украинские власти пытаются спровоцировать силовую фазу на Донбассе. “Мы знаем это из бесед“, - отметил он.

Ранее об Украине как краеугольном камне в отношениях с Россией говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Напомним, 12 января министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции в отношении России в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем