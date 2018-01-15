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Россия уважает целостность Украины без Крыма - Лавров

Комментариев: 18
Лавров считает, что Запад раздувает масштаб украинской темы вместо того, чтобы сконцентрироваться на Минских соглашениях.
Лавров заявил о поддержке территориальной целостности Украины
Лавров заявил о поддержке территориальной целостности Украины
EPA/UPG

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уважает территориальную целостность Украины, но при этом не признает Крым частью Украины. Об этом он заявил в 15 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает ТАСС.

“Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией“, - сказал глава МИД РФ.

Российский дипломат считает, что Запад искусственно раздувает масштаб украинской темы как краеугольного камня в противостоянии с Россией. Он добавил, что если бы страны Запада вместо поддержки “бездумной линии Киева“ сосредоточились на выполнении Минских соглашений, то кризис давно был бы урегулирован.

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“Украина - это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает. Считаю такой подход ошибочным, абсолютно политизированным“, - заявил он.

По словам Лаврова, США и Европа видят, что украинские власти пытаются спровоцировать силовую фазу на Донбассе. “Мы знаем это из бесед“, - отметил он.

Ранее об Украине как краеугольном камне в отношениях с Россией говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Напомним, 12 января министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции в отношении России в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем

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Теги: Лавров, МИД РФ, Крым, аннексия Крыма, территориальная целостность, Россия
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Комментариев (18)
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realМовчанюк    15.01.2018, 12:05
Оценка:  +2
realМовчанюк
Оказывается (по-Лаврову) аннексия Крыма и оккупация Донбасса Россией - есть "искусственным" явлением и не стоит на это обижаться! "Шо хочу, то и ворочу" - бандитская российская политика; ну шо вы хлопци обижаетесь?
Коцман_Бобза    15.01.2018, 12:24
Оценка:  0
Коцман_Бобза
На обиженных Богом не обижаются.
Ruspidor    15.01.2018, 12:05
Оценка:  +4
Ruspidor
А я уважаю целостность унылой лошади без рта и жопы... Так что иди сюда, савраска, гы-гы-гы...
Коцман_Бобза    15.01.2018, 12:05
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
А как это заявление согласуется с заявлением Затулина?
*******    15.01.2018, 12:05
Оценка:  0
*******
Примерно вот так:" Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму"
Коцман_Бобза    15.01.2018, 12:05
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Так Затулин предлагает не уважать вообще. Впринципе.
tulchanin    15.01.2018, 12:06
Оценка:  -2
tulchanin
Не тупи, Затулин депутат госдумы, он не член правительства. С тем же успехом можно пытаться согласовать заявления Савченко и украинского правительства.
Коцман_Бобза    15.01.2018, 12:26
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Сам не тупи. Дума - законодательный орган, правительство - исполнительный. Так кто определяет политику государства: исполнитель или законодатель? А то, что Затулин - член, так это и так очевидно.
СтальнаяКрыса    15.01.2018, 12:05
Оценка:  +6
СтальнаяКрыса
Я бы тоже уважал россию без Калининграской области, Зауралья и Ичкерии.
*******    15.01.2018, 12:05
Оценка:  +3
*******
В РФ именно вот так "уважают", в кавычках
WTF2wtf    15.01.2018, 12:05
Оценка:  +4
WTF2wtf
То есть Донбасс просто плановая жертва россиян и миллионы обнищавших там из-за прихода России и тысячи погибших - вообще вроде прикол??????
Ипатий    15.01.2018, 12:04
Оценка:  +11
Ипатий
А что еще могут говорить воры и гопники ?!!!
sigma_region5    15.01.2018, 12:04
Оценка:  +10
sigma_region5
лошадь хочет превзойти по тупости чуркина.
fulminate    15.01.2018, 12:04
Оценка:  +7
fulminate
Донбасс слили? На донбассе тоже был референдум...
Woodbrother    15.01.2018, 12:04
Оценка:  +7
Woodbrother
Реперендумили там не хуже чем в Крыму. Каждый бурят, якут и удмурт раз по тысяче проголосовал за отделение Донбасса от Украины.
СтальнаяКрыса    15.01.2018, 12:04
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Пусть не
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