Россия уважает целостность Украины без Крыма - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уважает территориальную целостность Украины, но при этом не признает Крым частью Украины. Об этом он заявил в 15 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает ТАСС.
“Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией“, - сказал глава МИД РФ.
Российский дипломат считает, что Запад искусственно раздувает масштаб украинской темы как краеугольного камня в противостоянии с Россией. Он добавил, что если бы страны Запада вместо поддержки “бездумной линии Киева“ сосредоточились на выполнении Минских соглашений, то кризис давно был бы урегулирован.
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“Украина - это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает. Считаю такой подход ошибочным, абсолютно политизированным“, - заявил он.
По словам Лаврова, США и Европа видят, что украинские власти пытаются спровоцировать силовую фазу на Донбассе. “Мы знаем это из бесед“, - отметил он.
Ранее об Украине как краеугольном камне в отношениях с Россией говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Напомним, 12 января министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции в отношении России в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем