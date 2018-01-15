СБУ заблокировала софт для шпионажа за телефонами

Хакерская программа отслеживала разговоры, SMS-, ММС- и мессенджер-переписку жертвы, а также давала доступ к фото и видеофайлам на устройстве.

В Украине заблокировано распространение вредоносного программного обеспечения, которое злоумышленники использовали для удаленного негласного снятия информации с мобильных устройств. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Было установлено, что группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для шпионажа за мобильными устройствами, а свои “услуги“ они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы.

Заполнив на сайте соответствующую заявку, заказчик получал сначала тестовый доступ к “сервису“: ему давали ссылку, по которой он должен был физически “закачать“ на телефон жертвы программу. Софт запускался автоматически при включении мобильного телефона, не проявлял признаков активности во время работы и действовал скрыто от владельца устройства.

Хакерское ПО позволяло перехватывать телефонные разговоры, SMS и ММС-переписку, фиксировать местонахождение абонента, “снимать“ общение в популярных мессенджерах и электронной почте, давало доступ к фото- и видеофайлам. Все полученные данные хранились для клиента в “личном кабинете“ на веб-ресурсах злоумышленников.

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Для постоянного пользования заказчик должен произвести оплату на необходимый ему срок через электронные платежные системы.

В Харьковской области провели обыски в офисах и по местам проживания участников группы, изъяли улики.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (незаконное использование спецсредств негласного получения информации) и ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, а/с, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

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Ранее в СБУ говорили, что последние хакерские атаки на информационные системы ряда госпредприятий, ведомств и объекты критической инфраструктуры имеют российское происхождение.