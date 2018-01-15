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В Шостке задержали насильника двух 15-летних школьниц

Комментариев: 1
Преступление 25-летний мужчина совершил в своей квартире.
Насильника задержали в Сумской области
Насильника задержали в Сумской области
depositphotos.com

В городе Шостка Сумской области задержали 25-летнего насильника двух 15-летних девушек.

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Об этом первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

“Уже сегодня в Шостке на Сумщине задержан местный житель, 1992 г.р., который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек“, - сообщил замглавы Нацполиции.
 
По его словам, усиление ответственности за половые преступления против детей и открытый реестр педофилов - эти вопросы являются крайне актуальными и требуют срочного реагирования.
 

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Как сообщалось ранее, в Украине хотят создать открытый реестр педофилов.
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Теги: изнасилование, педофил, Сумская область, Шостка, школьница
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Комментариев (1)
designandrey65    15.01.2018, 12:05
Оценка:  +6
designandrey65
В 15 лет уже голову на плечах надо иметь , в чью квартиру идти....
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