Появилось видео учений спецназа Нацгварии с применением лазеров

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“Перед военнослужащими стояла задача - попасть в здание, в котором скрывались условные преступники и обезвредить их. Система состоит из лазерного или инфракрасного излучателя, который крепится на оружие, жилета и чехла на шлем с датчиками“, - рассказывают о проведенной тренировке.