Появилось видео учений спецназа Нацгварии с применением лазеров
Командир на электронном устройстве видит всю картину учений.
Для спецназовцев Национальной гвардии Украины проводятся тренировки с применением лазерного тренажера. Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.
Читай также: Военные показали, как проводят ночные стрельбы“Перед военнослужащими стояла задача - попасть в здание, в котором скрывались условные преступники и обезвредить их. Система состоит из лазерного или инфракрасного излучателя, который крепится на оружие, жилета и чехла на шлем с датчиками“, - рассказывают о проведенной тренировке.
Благодаря такому оснащению командир на электронном устройстве в режиме онлайн видит всю картину - боеспособность бойцов, количество попаданий в противника и бойцов своего подразделения, остаток боеприпасов.
Тренировка Нацгвардейцев
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