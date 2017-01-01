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Появилось видео учений спецназа Нацгварии с применением лазеров

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Командир на электронном устройстве видит всю картину учений.
Многочисленные датчики расположены на каждом из бойцов
Многочисленные датчики расположены на каждом из бойцов
facebook.com/mvs.gov.ua
Для спецназовцев Национальной гвардии Украины проводятся тренировки с применением лазерного тренажера. Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.
 

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“Перед военнослужащими стояла задача - попасть в здание, в котором скрывались условные преступники и обезвредить их. Система состоит из лазерного или инфракрасного излучателя, который крепится на оружие, жилета и чехла на шлем с датчиками“, - рассказывают о проведенной тренировке.
 
Благодаря такому оснащению командир на электронном устройстве в режиме онлайн видит всю картину - боеспособность бойцов, количество попаданий в противника и бойцов своего подразделения, остаток боеприпасов.
 
Тренировка Нацгвардейцев
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Напомним, полицейские и нацгвардейцы усилили патрулирование и охрану православных храмов Запорожья.
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Теги: Нацгвардия, тренировки, учения, спецназ
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