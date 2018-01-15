Розенблат подал иск в ЕСПЧ из-за "правовой порнографии" в Украине

Адвокат Розенблата утверждает, что в жалобе собраны якобы "системные нарушения" следствия.

Главный фигурант коррупционного “янтарного дела“ Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Об этом адвокат народного депутата Алексей Шевчук сообщил Украинской правде, передав изданию скан соответствующего документа.

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ЕСПЧ получил обращение Розенблата, сообщив об этом еще 12 декабря, а 15 января якобы начал официальные процедуры по его жалобе.

“Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки нардепа с нарушениям регламента Верховного Рады до легализации “ручным“ судьей венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы“, - заявил юрист.

В части сообщения о “легализации самолета“ Шевчук объяснил также туманно: “Можете написать до легализации обыска венгерского воздушного судна и незаконный арест нардепа со скачками молодых детективов по взлетной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ“.

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Ранее Розенблат выполнил все требования суда по его производству, однако не сдал загранпаспорт, объяснив это тем, что в постановлении о сдаче паспорта якобы была описка и получилось, что от него требовали “сдать паспорт другого человека“.

Прокуратура попыталась исправить описку, однако фигурант дела заявил, что исправить возможно “запятую или букву в слове, но отнюдь не отдельное процессуальное обязательство“, поскольку это “приравнивается к рассмотрению отдельной меры пресечения, а это большая процедура“.

Депутат заявил тогда, что этот момент - “достаточное основание“ для рассмотрения в ЕСПЧ.

Напомним, в октябре на Розенблата завели новое дело после того, как он пронес в самолет драгоценности и платежные карточки зарубежных банков.