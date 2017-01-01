В России открыли новые дела на украинских военных
В Российской Федерации открыли два новых уголовных дела против украинских военных, которые принимают участие в антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом в понедельник, 15 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Отмечается, что уголовные дела открыли против военных Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии якобы за применение запрещенных средств и методов ведения войны. В частности, военных подозревают в обстреле временно неподконтрольной Саханки и Донецка.
По версии РФ, в результате этих действий ранения получили три мирных жителя. Кроме этого, в ходе обстрелов якобы пострадали объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, в декабре Следственный комитет России возбудил уголовное дело против лидера партии Гражданская позиция, бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.