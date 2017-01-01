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В Харьковской области веб-дизайнера ограбили на 15 биткоинов - СМИ

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Пострадавший получал зарплату криптовалютой, украденной сумме около 6 миллионов гривен соответствовали 15 биткоинов.
Грабители пытались забрать у жертвы 15 биткоинов
Грабители пытались забрать у жертвы 15 биткоинов
gettyimages.com

В Харьковской области грабители, ворвавшись в дом к мужчине и угрожая ему физической расправой, потребовали перевести на их счет 15 биткоинов.

Об этом сообщает Opendatabot, ссылаясь на данные Боровского районного суда Харьковской области.

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Отмечается, что инцидент произошел 20 декабря прошлого года. Злоумышленники проникли в квартиру к мужчине и, угрожая ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины. Пострадавший работал веб-дизайнером и зарплату получал в криптовалюте.

Позже преступники связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили, и угрожали расправой.

Следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам правонарушителей. Суд удовлетворил требование следствия. Расследование дела продолжается.

Напомним, 29 декабря 2017 года в Киеве нашли похищенного российского топ-менеджера криптовалютной биржи.

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Теги: Харьков, ограбление, биткоин, грабители, криптовалют
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