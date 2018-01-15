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Мера пресечения Штепе истекла, новую выбрать некому

Комментариев: 2
Не осталось судей кроме тех, которые уже участвовали в этом процессе или вышли из него путем самоотвода.
Мера пресечения - домашний арест с браслетом - для Штепы закончилась
Мера пресечения - домашний арест с браслетом - для Штепы закончилась

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета, избранная для экс-мэра Славянска Нели Штепы закончилась 13 января. Об этом сообщает агентство Укринформ.

И на сегодняшний день не избран суд, который будет рассматривать ее дело.

“Мера пресечения - домашний арест с браслетом - для Штепы закончилась 13 января, а новая не избрана, потому что не выбран суд, который продолжит этот судебный процесс“, - отметил адвокат Александр Тананакин.

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По его словам, на вторник назначено заседание Апелляционного суда Харьковской области, который определит подсудность дела Штепы.
 

“Судебный коллапс возник из-за того, что в Ленинском райсуде Харькова, где ранее слушалось дело Штепы, просто не осталось судей кроме тех, которые уже участвовали в этом процессе или вышли из него путем самоотвода“, - добавил адвокат.

Напомним, в декабре Высший совет правосудия уволил харьковского судью Сергея Скляренко, который вел дело Штепы. Это был пятый судья в этом деле.

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Теги: Штепа, суд, сепаратисты
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Комментариев (2)
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Woodbrother    15.01.2018, 22:33
Оценка:  0
Woodbrother
Суди ее военным трибуналом, и приговор приведите в исполнении немежденно возле ближайшего скотомогильника, что бы минимизировать судебные издержки .
i-dmitrik    15.01.2018, 22:32
Оценка:  +5
i-dmitrik
мусара+прокуроры+судьи свора нахлебников за бабло готовые отмазать насильников своих детей
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