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Украина испытала модернизированный ЗРК Печора

Комментариев: 1
Испытания прошли успешно. Такие ракеты поражают воздушные цели на расстоянии до 40 километров .
Испытания -125 М Печора
Испытания -125 М Печора
facebook.com/kbluchua

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Пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) C-125 М Печора, проводимые конструкторскbми бюро Луч и украинской компанией Радионикс, прошли успешно.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба бюро.

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Отмечается, что во время испытания из модернизированного зенитно-ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

“На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М“, - говорится в сообщении.

По данным разработчиков, дальняя граница зоны поражения ЗРК Печора с новыми ракетами составляет 40 км, при этом максимальная высота зоны поражения - 25 км.

Украина испытала модернизированный ЗРК Печора
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Как сообщали СМИ, РФ разрабатывает две системы межконтинентального радиуса действия.

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Теги: КБ Луч, ЗРК Печора, ракета, армия, вооружение, ВСУ
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Комментариев (2)
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Woodbrother    15.01.2018, 22:32
Оценка:  +1
Woodbrother
Круто отмодернизировали. Старая дальность в базовом варианте составляла - 12,5 км с диаграмой зоны поражениия-сфера . Постсоветские модернизации дотянули ее до 25 км. по дальности и 15 км по высоте. Нынешняя модернизация продлевает жизнь этой технике еще лет на 15 как минимум.
Woodbrother    15.01.2018, 22:32
Оценка:  +1
Woodbrother
Печор в Украине осталось немерянно. Хватит на всю рассейскую авиацию
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