Испытания прошли успешно. Такие ракеты поражают воздушные цели на расстоянии до 40 километров .

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Пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) C-125 М Печора, проводимые конструкторскbми бюро Луч и украинской компанией Радионикс, прошли успешно.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба бюро.

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Отмечается, что во время испытания из модернизированного зенитно-ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

“На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М“, - говорится в сообщении.

По данным разработчиков, дальняя граница зоны поражения ЗРК Печора с новыми ракетами составляет 40 км, при этом максимальная высота зоны поражения - 25 км.

Украина испытала модернизированный ЗРК Печора 0:00 / 02:14

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