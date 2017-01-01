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Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды

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Дороги под Запорожьем частично заблокированы грузовиками, которые из-за гололедицы не могут преодолеть подъемы. Часть фур съехала на обочину, часть осталась на дороге.
Пробка из-за непогоды (архивное фото)
Пробка из-за непогоды (архивное фото)

Сильный снег и ветер в Запорожской области повлекли заносы и гололедицу, из-за которых грузовики застряли на дорогах, сообщает ТСН.

Наиболее напряженная ситуация в Васильевском районе – там на трассе Харьков-Симферополь водители не могут преодолеть крутые подъемы. Один грузовик на скользкой дороге вылетел в кювет, сейчас его хозяева ждут помощи спасателей.

Много фур находятся на обочине, некоторые остаются просто на дороге, блокируя движение транспорта, другие пытаются переждать снегопад вблизи стационарных постов патрульной полиции.

Сейчас на трассах работает снегоуборочная техника, проблемные участки обещают засыпать солью. Спасатели уже предупредили водителей об ухудшении погодных условий.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Киеве открывают около 30 пунктов обогрева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области развернули 200 стационарных пунктов обогрева.

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Теги: Запорожье, дороги, машины, гололед, метель, непогода
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Источник: korrespondent.net

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