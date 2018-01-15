Лавров нагло врет о Будапештском меморандуме - Марчук

Марчук заявил, что Лавров наврал и по поводу заявления об отсутствии обязательств подписантов в меморандуме.

Украинский представитель в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук назвал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Будапештском меморандуме наглым враньем.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Марчук отметил, что подписывая Будапештский меморандум, Россия обязалась не применять против Украины не только ядерное оружие, но и вообще никакое.

“Лавров просто нагло обманывает журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста. Не только ядерное, а никакое их оружие никогда не будет использовано против Украины“, - заявил Марчук.

Он также отметил, что Лавров наврал и по поводу заявления об отсутствии обязательств подписантов в меморандуме.

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Украинский представитель привел статью 2, где указывается, что подписанты подтверждают свое обязательство, что ни одно из их оружия никогда не будет использовано против Украины.

Напомним, 15 января на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум и обвинил в нарушении его Украину, которая допустила Майдан. Ранее он заявил, что Москва уважает территориальную целостность Украины, но без Крыма.