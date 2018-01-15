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Лавров нагло врет о Будапештском меморандуме - Марчук

Комментариев: 7
Марчук заявил, что Лавров наврал и по поводу заявления об отсутствии обязательств подписантов в меморандуме.
Марчук привел оригинал статьи 2
Марчук привел оригинал статьи 2
УНИАН

Украинский представитель в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук назвал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Будапештском меморандуме наглым враньем.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Марчук отметил, что подписывая Будапештский меморандум, Россия обязалась не применять против Украины не только ядерное оружие, но и вообще никакое.

“Лавров просто нагло обманывает журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста. Не только ядерное, а никакое их оружие никогда не будет использовано против Украины“, - заявил Марчук.

Он также отметил, что Лавров наврал и по поводу заявления об отсутствии обязательств подписантов в меморандуме.

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Украинский представитель привел статью 2, где указывается, что подписанты подтверждают свое обязательство, что ни одно из их оружия никогда не будет использовано против Украины.

Напомним, 15 января на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум и обвинил в нарушении его Украину, которая допустила Майдан. Ранее он заявил, что Москва уважает территориальную целостность Украины, но без Крыма.

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Теги: Будапештский меморандум, Марчук, Лавров
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Комментариев (8)
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rashensvoloch    15.01.2018, 22:33
Оценка:  +1
rashensvoloch
В чому новина?
Coюзник    15.01.2018, 22:33
Оценка:  +1
Coюзник
В тому що компетентна людина (одна з небагатьох) захищає добре і'мя України
Woodbrother    15.01.2018, 22:33
Оценка:  0
Woodbrother
Вранье -первая , и самая мощная духовная скрепа каждого рассианина. Каждый рассианин постоянно врет. Без вранья он физически жить не может .
mrtdffhher    15.01.2018, 22:33
Оценка:  -2
mrtdffhher
А при чём здесь Лавров?Меморандум этот подписывал Лёня Кучмарик,его собутыльник Бориска Ельцин,а так же их забугорные кенты,британский очкарик Джон Мейджор и американский любитель пососулек Билл Клинтон...
farfalle    15.01.2018, 22:33
Оценка:  -3
farfalle
"Меморандум" в принципе ни к чему не обязывает, это не "Договор".
whitewo    15.01.2018, 22:33
Оценка:  +3
whitewo
Вопрос не в юридической силе, а том что лошадь ипет мозг россиянам
big-ole    15.01.2018, 22:33
Оценка:  -4
big-ole
Странно,что Марчук этого не знает.
WTF2wtf    15.01.2018, 22:32
Оценка:  +5
WTF2wtf
Да никто уже не удивляется постоянной лжи нынешнего российского руководства.
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