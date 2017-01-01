Экстрадиция Онищенко: суд удовлетворил апелляцию САП

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признавшего незаконными действия детектива НАБУ об обращении с ходатайством о выдаче нардепа.

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия детектива НАБУ относительно обращения с ходатайством о выдаче народного депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщает Укринформ.

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Такое решение объявила председательствующий судья Ирина Силкова после рассмотрения апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“Суд постановил апелляционную жалобу САП удовлетворить“, - сказала Силкова.

Напомним, 18 декабря Соломенский районный суд Киева разрешил начать специальное досудебное расследование против депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Ранее 1 декабря 2017 года во время рассмотрения дела Онищенко прокурор САП заявил, что Испания начала процедуру экстрадиции разыскиваемого в Украине нардепа. Сам Онищенко позднее отверг любую возможность экстрадиции из Испании.