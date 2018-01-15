Жюли Пайетт встретится с президентом Украины Петром Порошенко и канадскими солдатами, которые помогают украинским военным в рамках операции UNIFIER.

В ближайшее время Украину посетит генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт. Об этом сообщает пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Жюли Пайетт отправится в Украину и Латвию с 17 по 19 января", – говорится в сообщении.

Ожидается, что Пайетт встретится с президентом Украины Петром Порошенко и канадскими солдатами, которые служат в рамках операции UNIFIER.

Жюли Пайетт была назначена королевой 29-м генерал-губернатором Канады в июле прошлого года. Она вступила в должность 2 октября.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2017 года Канада сняла запрет на продажу Украине оружия. Это эмбарго существовало много лет.

Также парламент Канады рекомендовал правительству отменить визы для украинцев.