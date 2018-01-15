Украину посетит генерал-губернатор Канады
В ближайшее время Украину посетит генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт. Об этом сообщает пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Жюли Пайетт отправится в Украину и Латвию с 17 по 19 января", – говорится в сообщении.
Ожидается, что Пайетт встретится с президентом Украины Петром Порошенко и канадскими солдатами, которые служат в рамках операции UNIFIER.
Жюли Пайетт была назначена королевой 29-м генерал-губернатором Канады в июле прошлого года. Она вступила в должность 2 октября.
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2017 года Канада сняла запрет на продажу Украине оружия. Это эмбарго существовало много лет.
Также парламент Канады рекомендовал правительству отменить визы для украинцев.