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Украину посетит генерал-губернатор Канады

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Жюли Пайетт встретится с президентом Украины Петром Порошенко и канадскими солдатами, которые помогают украинским военным в рамках операции UNIFIER.
Генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт
Генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт
Жюли Пайетт / Twitter

В ближайшее время Украину посетит генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт. Об этом сообщает пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Жюли Пайетт отправится в Украину и Латвию с 17 по 19 января", – говорится в сообщении.

Ожидается, что Пайетт встретится с президентом Украины Петром Порошенко и канадскими солдатами, которые служат в рамках операции UNIFIER.

Жюли Пайетт была назначена королевой 29-м генерал-губернатором Канады в июле прошлого года. Она вступила в должность 2 октября.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2017 года Канада сняла запрет на продажу Украине оружия. Это эмбарго существовало много лет.

Также парламент Канады рекомендовал правительству отменить визы для украинцев.

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Теги: Украина, Канада, Порошенко, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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