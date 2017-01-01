Почти каждый четвертый украинец допускает насилие и пытки в полиции

В прошлом году процент украинцев, которые при тех или иных условиях допускают применение пыток и незаконного насилия в полиции, составил 18,5%.

Процент украинцев, которые при тех или иных условиях допускают применение пыток и незаконного насилия в полиции, продолжает постепенно расти. Об этом сообщил директор Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин на пресс-конференции в понедельник, 15 января, пишет Интерфакс-Украина.

"Опасной тенденцией, по нашему мнению, является то, что в обществе снова начало постепенно расти количество людей, которые при тех или иных обстоятельствах допускают незаконное насилие в полиции. Сейчас таких практически четверть (24,4%)", – сказал он.

Кобзин отметил, что рост числа людей, допускающих незаконное насилие в полиции, впервые был зафиксирован в 2015 году. В 2017 году эта тенденция сохранилась. Если в 2015 году пытки и незаконное насилие допускали, но только в крайних случаях 15,6% опрошенных, то в 2017 году их количество выросло до 18,5%. Также незначительно, но выросло количество тех, кто допускает жестокость только в отношении определенных групп и категорий людей (4,6%).

Кроме этого, количество тех, кто считают, что без незаконного насилия и пыток работа полиции невозможна, практически не изменилось.

"Это отчасти связано с тем, что переживает наша страна: боевые действия на территории Украины, сама обстановка нестабильности, наша историческая память – много людей, которые тяготеют к сильной руке. Все это ведет к тому, что количество таких людей растет", – сказал Кобзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 12 января вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления.