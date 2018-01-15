СБУ назвала количество установленных наемников ЧВК Вагнера

Информация, полученная в рамках расследования, является предметом уголовного производства касательно российской агрессии на Донбассе, сообщили в ведомстве.

Установлены личности более 2 тысяч наемников российской частной военной компании Вагнер СБУ

Служба безопасности Украины установила личности более 2 тысяч наемников российской частной военной компании Вагнер. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, пишет Громадське радіо.

"На сегодняшний день Служба безопасности совместно с другими нашими коллегами установила более 2 тыс. наемников Вагнера – их имена, фамилии, отчества, места жительства", – сообщил Гуськов.

Он отметил, что информация, полученная в рамках этого расследования, является предметом уголовного производства касательно российской агрессии на Донбассе.

Напомним, в начале октября 2017 года СБУ установила, что представители частной военной компании Вагнера в 2014 году в Луганске сбили Ил-76 с украинскими десантниками на борту. Также в ведомстве отметили, что среди членов формирования – 40 украинцев.