Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ назвала количество установленных наемников ЧВК Вагнера

Комментариев: 0
Информация, полученная в рамках расследования, является предметом уголовного производства касательно российской агрессии на Донбассе, сообщили в ведомстве.
Установлены личности более 2 тысяч наемников российской частной военной компании Вагнер
Установлены личности более 2 тысяч наемников российской частной военной компании Вагнер
СБУ

Служба безопасности Украины установила личности более 2 тысяч наемников российской частной военной компании Вагнер. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, пишет Громадське радіо.

"На сегодняшний день Служба безопасности совместно с другими нашими коллегами установила более 2 тыс. наемников Вагнера – их имена, фамилии, отчества, места жительства", – сообщил Гуськов.

Он отметил, что информация, полученная в рамках этого расследования, является предметом уголовного производства касательно российской агрессии на Донбассе.

Напомним, в начале октября 2017 года СБУ установила, что представители частной военной компании Вагнера в 2014 году в Луганске сбили Ил-76 с украинскими десантниками на борту. Также в ведомстве отметили, что среди членов формирования – 40 украинцев.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь