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В Черкассах под лед провалились два парня, один погиб

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Молодые люди провалились под лед днем в понедельник, 15 января, на реке Днепр недалеко от развлекательно-оздоровительного комплекса Бочка.
В Черкассах под лед провалились два парня, один погиб
Прес-служба ДСНС України

В Черкассах на реке Днепр под лед провалились двое парней, спасти одного не удалось, информирует пресс-служба ГСЧС. Информация о происшествии недалеко от развлекательно-оздоровительного комплекса Бочка поступила спасателям в 14.06 в понедельник, 15 января.

Трагедия произошло в 150 м от берега. По словам свидетелей, двое друзей шли по Днепру вдоль берега, но лед не выдержал и они оба оказались в воде. Рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия, вызвали спасателей и одновременно пришли на помощь пострадавшим.

"До прибытия спасателей, рыбаки ползком добрались к проруби и с помощью ветвей спасли 17-летнего парня. Его 16-летнего товарища, который исчез под водой, спасти не удалось. Тело погибшего через 40 минут поисков спасатели подняли на поверхность", – уточнили в ГСЧС.

Ранее в Винницкой области утонули три рыбака. Спасатели допускают, что мужчины запутались в сетях.

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Теги: рыбаки, река, лед, жертвы, Черкассы, несчастный случай, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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