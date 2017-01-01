В Черкассах под лед провалились два парня, один погиб

Молодые люди провалились под лед днем в понедельник, 15 января, на реке Днепр недалеко от развлекательно-оздоровительного комплекса Бочка.

В Черкассах на реке Днепр под лед провалились двое парней, спасти одного не удалось, информирует пресс-служба ГСЧС. Информация о происшествии недалеко от развлекательно-оздоровительного комплекса Бочка поступила спасателям в 14.06 в понедельник, 15 января.

Трагедия произошло в 150 м от берега. По словам свидетелей, двое друзей шли по Днепру вдоль берега, но лед не выдержал и они оба оказались в воде. Рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия, вызвали спасателей и одновременно пришли на помощь пострадавшим.

"До прибытия спасателей, рыбаки ползком добрались к проруби и с помощью ветвей спасли 17-летнего парня. Его 16-летнего товарища, который исчез под водой, спасти не удалось. Тело погибшего через 40 минут поисков спасатели подняли на поверхность", – уточнили в ГСЧС.

Ранее в Винницкой области утонули три рыбака. Спасатели допускают, что мужчины запутались в сетях.