В Украине растет безработица

В январе в Украине было зафиксировано 354,4 тыс. безработных. Это на 45 тысяч больше, чем месяцем ранее. В декабре на одну вакансию претендовали семь человек.

На одну вакансию претендовали семь человек Getty Images

В декабре 2017 года официальный уровень безработицы в Украине вырос на 0,2 процентного пункта до 1,4%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 января 2018 года в Госстате были зарегистрированы 354,4 тыс. безработных.

На 1 декабря 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 309 тыс. безработных. Количество вакансий в декабре составило 50,4 тыс. (70 человек претендуют на 10 вакансий).

Вместе с тем, по сравнению с январем 2017 года количество безработных в Украине сократилось. Год назад официально было зарегистрировано 429 тыс. безработных.

Как сообщалось, в декабре вырос уровень максимальной помощи по безработице до 7048 гривен. Однако, средний размер пособия на одного безработного составляет 2 331 гривну.

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что количество трудоустроенных украинцев увеличилось на 230 тысяч.