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В Украине растет безработица

Комментариев: 5
В январе в Украине было зафиксировано 354,4 тыс. безработных. Это на 45 тысяч больше, чем месяцем ранее. В декабре на одну вакансию претендовали семь человек.
На одну вакансию претендовали семь человек
На одну вакансию претендовали семь человек
Getty Images

В декабре 2017 года официальный уровень безработицы в Украине вырос на 0,2 процентного пункта до 1,4%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 января 2018 года в Госстате были зарегистрированы 354,4 тыс. безработных.

На 1 декабря 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 309 тыс. безработных. Количество вакансий в декабре составило 50,4 тыс. (70 человек претендуют на 10 вакансий).

Вместе с тем, по сравнению с январем 2017 года количество безработных в Украине сократилось. Год назад официально было зарегистрировано 429 тыс. безработных.

Как сообщалось, в декабре вырос уровень максимальной помощи по безработице до 7048 гривен. Однако, средний размер пособия на одного безработного составляет 2 331 гривну.

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что количество трудоустроенных украинцев увеличилось на 230 тысяч.

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Теги: экономика, статистика, безработица, безработные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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dj_qwe    15.01.2018, 22:34
Оценка:  +1
dj_qwe
мне одному кажется, что в стране более чем 3.5 млн. безработных?! Это больше похоже на статистику Черниговской или Херсонской области.
Улан    15.01.2018, 22:34
Оценка:  -4
Улан
Автор сепар
mrtdffhher    15.01.2018, 22:34
Оценка:  0
mrtdffhher
Неприятная тенденция:всё больше работадателей в качестве доказательства серъёзных намерений,требуют от новоприбывшего работника поработать недельку-другую бесплатно...Типа,испытательный срок.А по истечении этого срока,разводят руками и говорят:"Извините,но Вы нам не подходите"...Современные&quo t;послепэр
mrtdffhher    15.01.2018, 22:34
Оценка:  0
mrtdffhher
эможные"реалии,однако...В крупных же торговых сетях типа Walmart,предлагают месяц поработать неурочно,по 10-12 часов в сутки по 6 дней в неделю,за 4500 гривен.Разумеется,неофициально.
seny    15.01.2018, 22:34
Оценка:  0
seny
а что удивительного? в реальности из-за всех повышений (аренды, зарплаты, электричества и др.) бизнесом не выгодно заниматься. покупательская способность снижается. объёмы продаж минимальные. вот и закрываются. а люди остаются без работы. факт. что остаётся сказать: "спасибо" новым правителям!
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