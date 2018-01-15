Телемарафон в Литве собрал €83 тыс. для Украины

Деньги, которые литовцы присылали во время телеэфира, пойдут на нужды восточных регионов Украины, пострадавших от российской агрессии.

В Литве в субботу, 13 января, на телеканале Литовского национального радио и телевидения LRT прошел благотворительный телемарафон в поддержку Украины Вместе к победе. На протяжении прямого эфира зрители прислали около 82,7 тыс евро, сообщает Интерфакс-Украина.

Организаторами телемарафона выступили международная волонтерская организация Blue/Yellow и Литовское национальное радио и телевидение.

Отмечается, что мероприятие посвящалось 27-й годовщине Дня защитников свободы - трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, его цель - сбор средств в качестве гуманитарной помощи для нужд восточных регионов Украины, пострадавших от российской агрессии.

В телемарафоне участвовали украинские военнослужащие и волонтеры с востока Украины, группа украинских детей из восточных регионов, которые учатся в Вильнюсском доме литовцев, председатель волонтерской организации Blue/Yellow Йонас Охман, посол Украины в Литве Владимир Яценкивский, главы дипломатических миссий Грузии, Латвии и Эстонии, аккредитованные в Литве, актив украинской общины Литвы, литовская общественность и др.

"Только на протяжении прямого эфира благотворительного телемарафона зрители прислали около 82 тысяч 700 евро, получатель которых - организация Blue/Yellow, оказывающая помощь пострадавшим в результате российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей, украинским военным, их семьям, детям, потерявшим родителей, а также страдающим от военных действий в этих областях Украины городским общинам", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Литву за поддержку.

"Большая благодарность дружеской Литве за поддержку и помощь Украине", - написал он в микроблоге в Твиттере в понедельник.

Ранее в Литве удвоилось количество заробитчан из Украины.

Как сообщалось, Литва составила список невъездных россиян по "закону Магнитского".