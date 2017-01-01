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В Донецке появились наклейки о Стусе

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Подконтрольный сепаратистам Донецк обклеили листовками с изображением барельефа Стусу, который был уничтожен в Донецке несколько лет назад.
Донецк обклеили листовками с изображением Стуса
Донецк обклеили листовками с изображением Стуса
radiosvoboda.org

В Донецке неизвестные расклеили по городу наклейки с изображением фрагментов барельефа Василию Стусу на одном из корпусов Донецкого национального университета, уничтоженного ДНР в 2015 году. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Донбас.Реалии со ссылкой на местных жителей.

Как сообщается, наклейки появились на площади Ленина, проспекте Ильича, улице Артема, а также на здании филологического факультета ДонНУ и памятнике Архистратигу Михаилу.

Напомним, в мае 2015 года во временно оккупированном Донецке боевики демонтировали барельеф украинскому правозащитнику и поэту Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета.

 

В 2016 году Донецкий национальный университет, переведенный в Винницу, был назван именем Василия Стуса.

Ранее в ДНР появились проукраинские листовки, посвященные трагедии в Волновахе.

 

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Теги: Донецк, листовки, Стус, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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