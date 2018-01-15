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Против активиста Шабунина возобновили дело

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В Центре противодействия коррупции, который возглавляет Виталий Шабунин, расценивают действия прокуратуры и полиции как давление на активистов.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
hvylya.net

Полиция возобновила дело об избиении главой общественного Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталием Шабуниным помощника народного депутата Всеволода Филимоненко и готовит новое подозрение.

Как сообщается на сайте организации, 15 января в полиции по инициативе Филимоненко должен был пройти одновременный допрос его и Шабунина. Причем Филимоненко якобы намерен доказать, что он является журналистом.

"Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователям именно для инкриминирования Шабунину более тяжкой статьи Уголовного кодекса", – убеждена юрист ЦПК Елена Щербан.

В организации отметили, что досудебное следствие по делу Шабунина тянется более полугода, причем в нем участвуют девять следователей, но они до сих пор не смогли завершить расследование и направить дело в суд.

"Следователи уже четвертый раз продлевают сроки расследования через прокуратуру, обосновывая такую необходимость каждый раз другими обстоятельствами", – отметили в ЦПК.

Они расценивают такие действия прокуратуры и полиции как давление на активистов.

Как сообщал Корреспондент.net, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес Филимоненко удар по лицу, что повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица.

Позже в прокуратуре изменили статью в подозрении, исключив профессиональную журналисткую деятельность потерпевшего Филимоненко.

Сейчас антикоррупционному активисту инкриминируют умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 Уголовного кодекса Украины). Шабунину грозят исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет.

В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде подписки о невыезде.

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Теги: суд, уголовное дело, полиция, следствие, активист, Виталий Шабунин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vysnovok    15.01.2018, 22:34
Оценка:  0
vysnovok
...нанес Филимоненко удар по лицу, что повлекло длительное
расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица...

Т.е. "активист" не полагаясь на крепость кулака, укрепил его свинчаткой.
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