Против активиста Шабунина возобновили дело
Полиция возобновила дело об избиении главой общественного Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталием Шабуниным помощника народного депутата Всеволода Филимоненко и готовит новое подозрение.
Как сообщается на сайте организации, 15 января в полиции по инициативе Филимоненко должен был пройти одновременный допрос его и Шабунина. Причем Филимоненко якобы намерен доказать, что он является журналистом.
"Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователям именно для инкриминирования Шабунину более тяжкой статьи Уголовного кодекса", – убеждена юрист ЦПК Елена Щербан.
В организации отметили, что досудебное следствие по делу Шабунина тянется более полугода, причем в нем участвуют девять следователей, но они до сих пор не смогли завершить расследование и направить дело в суд.
"Следователи уже четвертый раз продлевают сроки расследования через прокуратуру, обосновывая такую необходимость каждый раз другими обстоятельствами", – отметили в ЦПК.
Они расценивают такие действия прокуратуры и полиции как давление на активистов.
Как сообщал Корреспондент.net, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес Филимоненко удар по лицу, что повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица.
Позже в прокуратуре изменили статью в подозрении, исключив профессиональную журналисткую деятельность потерпевшего Филимоненко.
Сейчас антикоррупционному активисту инкриминируют умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 Уголовного кодекса Украины). Шабунину грозят исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет.
В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде подписки о невыезде.
расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица...
Т.е. "активист" не полагаясь на крепость кулака, укрепил его свинчаткой.