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В Запорожской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

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Произошел взрыв газовой смеси, и загорелась крыша жилого здания на площади 50 квадратных метров, на тушение которой понадобился час.
Пожар тушили восемь сотрудников ГСЧС
Пожар тушили восемь сотрудников ГСЧС
РБК-Украина

В городе Васильевка Запорожской области в жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека, сообщает ГСЧС.

"15 января в 18:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о взрыве в одноэтажном жилом доме на двух хозяев по улице Молодежная в городе Васильевка Васильевского района", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в доме произошел взрыв газовой смеси, в результате чего возник пожар на площади 50 квадратных метров. В частности, горела крыша дома.

В центральную больницу города доставили 13-летнего ребенка и его 57-летнюю бабушку. Пожар был ликвидирован в 19:45.

Причина происшествия выясняется.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в селе Бузовка Черкасской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали два человека. Спасатели выяснили, что житель дома при помощи газового баллона пытался разжечь котел отопления, но допустил утечку газа.

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Теги: дом, взрыв, пожар, Запорожская область, пострадавшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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