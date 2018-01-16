Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе изуродовали скульптуру Лаокоона

Комментариев: 1
Городские власти Одессы рассматривают вопрос об ограждении вокруг известной скульптуры, чтобы защитить ее от повторных актов вандализма.
Поврежденная скульптура "Лаоокон" в Одессе
Поврежденная скульптура "Лаоокон" в Одессе
Горсовет Одессы

В центре Одессы вандалы повредили скульптуру "Лаокоон". Об этом сообщает горсовет Одессы.

Скульптура, расположенная у Археологического музея, повреждена неизвестными, – отметили в мэрии, уточнив, что злоумышленники отбили у одного из изваяний скульптурной композиции кисть руки, у другой – пальцы.

По словам начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Андрея Шелюгина, не исключено, что статую могли повредить люди, пожелавшие сфотографироваться возле нее.

Он выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что копия знаменитой скульптуры "Лаокоон и его сыновья" изготовлена из карраского мрамора, который является одним из ценнейших сортов.

Шелюгин подчеркнул, что утраченные элементы скульптурной композиции изготовят и восстановят, когда позволит погода. Кроме того, рассматривается вопрос об ограждении скульптурной композиции, которое защитит скульптуру Лаокоона от повторных актов вандализма.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе изуродовали скульптуру Лаокоона

"Лаокоон" – мраморная скульптура, копия знаменитой скульптуры "Лаокоон и его сыновья", установлена в Одессе перед зданием археологического музея в 1870-х годах. Изготовлена по заказу крупного одесского предпринимателя (впоследствии – городского головы Одессы) Григория Маразли для украшения его дачи, которая располагалась в конце Французского бульвара. С 1971 года стоит возле Археологического музея.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Одессе на Александровском проспекте неизвестные повредили мемориальную доску лидеру организации Слава и честь Максиму Чайке.

В Одессе неизвестные разбили бюст Жукова

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Одесса, видео, фото, скульптура, вандализм, вандалы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
i-Veselchak    16.01.2018, 00:11
Оценка:  -1
i-Veselchak
Если при Союзе не ломали,а сейчас сломали,значит надо призадуматься!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь