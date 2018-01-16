В Одессе изуродовали скульптуру Лаокоона

Городские власти Одессы рассматривают вопрос об ограждении вокруг известной скульптуры, чтобы защитить ее от повторных актов вандализма.

В центре Одессы вандалы повредили скульптуру "Лаокоон". Об этом сообщает горсовет Одессы.

Скульптура, расположенная у Археологического музея, повреждена неизвестными, – отметили в мэрии, уточнив, что злоумышленники отбили у одного из изваяний скульптурной композиции кисть руки, у другой – пальцы.

По словам начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Андрея Шелюгина, не исключено, что статую могли повредить люди, пожелавшие сфотографироваться возле нее.

Он выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что копия знаменитой скульптуры "Лаокоон и его сыновья" изготовлена из карраского мрамора, который является одним из ценнейших сортов.

Шелюгин подчеркнул, что утраченные элементы скульптурной композиции изготовят и восстановят, когда позволит погода. Кроме того, рассматривается вопрос об ограждении скульптурной композиции, которое защитит скульптуру Лаокоона от повторных актов вандализма.

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"Лаокоон" – мраморная скульптура, копия знаменитой скульптуры "Лаокоон и его сыновья", установлена в Одессе перед зданием археологического музея в 1870-х годах. Изготовлена по заказу крупного одесского предпринимателя (впоследствии – городского головы Одессы) Григория Маразли для украшения его дачи, которая располагалась в конце Французского бульвара. С 1971 года стоит возле Археологического музея.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Одессе на Александровском проспекте неизвестные повредили мемориальную доску лидеру организации Слава и честь Максиму Чайке.

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