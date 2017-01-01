В США появилось предупреждение о вспышке кори в Украине

Американским путешественникам рекомендовали перед посещением Украины проверить, были ли они вакцинированы от кори, а также избегать контакта с больными людьми по приезду.

Центр по контролю и предотвращению болезней США распространил на сайте ведомства сообщение для путешественников из-за вспышки кори в Украине.

"Должностные лица по охране здоровья в Украине сообщили о вспышке кори", - отметили в Центре. "Должностные лица по охране здоровья в Украине сообщили о вспышке кори", - отметили в Центре.

Путешественникам в Украину порекомендовали защитить себя, проверив, были ли они вакцинированы от кори.

"Перед отъездом из Соединенных Штатов, дети (от 6 до 11 месяцев) должны иметь одну дозу вакцины MMR (корь, паротит и краснуха), а взрослые и дети старше одного года должны иметь две дозы вакцины MMR, с интервалом, по крайней мере, в 28 дней", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, предупреждение американского Центра относится к первому уровню. Это означает, что необходимо соблюдать обычные правила для предотвращения заболевания. Второй и третий уровни касаются больших опасений или избежания путешествий в страны со вспышками болезней.