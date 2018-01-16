Чушь и невежество: в БПП опровергли заявление Самопомочи о контроле торговли на Донбассе

Обсуждаемый вопрос касался контроля над торговлей и перемещением товаров.

Слова представителей фракции Самопомич о законопроекте по Донбассу №7163 не соответствуют действительности. Об этом вечером 15 января в эфире 112 Украина заявил народный депутат Блока Петра Порошенко, парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.

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“Когда вице-спикер Сыроид и глава фракции Березюк говорили откровенную чушь о том, что военные будут контролировать торговлю – это абсурд и невежество. Такого нет в проекте, перемещение товаров, как регулировалось Кабинетом министров, так и остается“, – заявил Винник.

По словам Винника, представители Самопомочи находились в рабочей группе и большое количество их правок были учтены.

Ранее заместитель председателя парламента Оксана Сыроид утверждала, что законопроект предусматривает восстановление торговли с неподконтрольными территориями. По ее словам, контролировать торговлю будут Вооруженные силы Украины.

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Напомним, сегодня, 16 января, Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №7163 Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Официально опубликован текст законопроекта №7163 о реинтеграции Донбасса в таком виде, как комитет рекомендовал парламенту принять его в целом как закон.

Депутаты подали 673 поправки, из них комитет отклонил 374.

Как сообщалось, по мнению главы мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине Фионы Фрейзер, в законопроекте о деоккупации Донбасса №7163 не хватает четкости в вопросах защиты прав и свобод человека