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В ДНР возмущены запретом на выезд из оккупированной территории - журналист

Комментариев: 6
Также указом Захарченко недовольны "депутаты" ДНР.
От запрета страдают врачи и учителя
От запрета страдают врачи и учителя
УНИАН

В ОРДО население возмущено указом главаря ДНР Александра Захарченко о запрете на выезд на подконтрольную Украине территорию.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.

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Отмечается, что своими указами Захарченко запретил и “чиновникам“ псевдореспублики покидать территории. Также им запрещено открывать и иметь счета, хранить драгоценности в банках за пределами ДНР, что возмутило последних.

“Даже “депутаты ДНР“ офигели от нового указа Захарченко, который запретил выезжать из ОРДЛО в Украину учителям, врачам и библиотекарям“, - написал Казанский и закрепил в посте скриншот из страницы “депутата народного совета ДНР“ Анастасии Селивановой.

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По информации, от запрета больше всего страдают врачи и учителя.

Напомним, 15 января в СМИ сообщили, что главарь ДНР Захарченко якобы издал “указ №363“, который запрещает жителям ОРДО покидать оккупированную территорию.

16 января Госпогранслужба сообщила, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО ожидают 340 автомобилей. На пунктах образовалось большое скопление автомобилей.

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Теги: Донбасс, боевики, ДНР, указ, запрет
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Комментариев (6)
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BigTED    16.01.2018, 12:21
Оценка:  0
BigTED
когда же его грохнут?
алкаш конченый ...
тртрт    16.01.2018, 11:52
Оценка:  -6
тртрт
Ну если вспомнить, сколько чиновников арестовали после выезда в Украину, то запрет как раз оправдан. Вряд ли чиновники так спешат быть арестованными, так что возмущение запретом (если оно было) как раз непонятно.
Peyot    16.01.2018, 11:58
Оценка:  +4
Peyot
ну если тлюди н епобоялись стать терористами и их пособниками со всеми вытекающими, то чего им бояться каких то там арестов?))))
тртрт    16.01.2018, 12:04
Оценка:  -2
тртрт
А если люди не могут жить без власти? Если людям надо просто организоваться, чтобы вывозить мусор, завозить продукты, решать вопросы ЖКХ, лечится, то, например, тот, кого они выбрали, скажем, главой районной поликлиники - пособник террористов"?
тртрт    16.01.2018, 12:05
Оценка:  -2
тртрт
А чиновник, глава, скажем, местного ЖЕКа - "террорист"? И в чём их вина - в том, что не бросили свои дома, не стали беженцами, а помогали таким же оставшимся жить достойно?
zZAVXOZz    16.01.2018, 11:51
Оценка:  +8
zZAVXOZz
а чё, всё правильно,сидеть в руцкам мире.
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