Олейник: "Законы о диктатуре", или четыре года спустя

Ровно четыре года назад Верховная Рада простым голосованием приняла пакет законов, которые были восприняты лидерами оппозиции как попытка властей лишить украинцев гражданских свобод. Они спровоцировали в центре Киева массовые беспорядки и под нажимом протестующих девять из одиннадцати Законов были отменены. Большое видится на расстоянии. Спустя время можно трезво анализировать ту ситуацию, и говорить о целесообразности именно в дни противостояния властей с оппозицией принятия таких законодательных актов. Ответы на вопросы о “диктаторских законах“ резонно получить у одного из авторов законодательной инициативы, депутата Верховной Рады Украины в 2014 году политика Владимира Олейника.

- Законы 16 января 2014 года вызвали бешеную реакцию оппозиции и были названы диктаторскими.

Что в них было не так?

- Ответ на этот вопрос должен быть в юридической плоскости. Конституционный суд Украины сказал, что заявление о диктаторской сути Законов не соответствует действительности. Нет вообще такого понятия как “диктаторские законы“. Это все эмоции. Законы можно назвать плохими, неграмотными с юридической точки зрения, но никак не диктаторскими. Европа принимает точно такие же по содержанию Законы. Не являются исключением и Законы в США, стоящие на защите интересов государства. Но никто их не называет диктаторскими или драконовскими. По некоторым позициям и санкциям к нарушителям эти Законы даже круче чем пакет Законов Украины. В данном случае это была ложь, которая сработала и на эмоциональном уровне всколыхнула митингующих. Были найдены «виновные» и гнев протестующих направлен в нужное для руководителей Майдана русло против законных властей страны. Сегодня настало время спросить у тех людей: что такого драконовского увидели они в Законах призванных защитить государственность?

- Ответа, судя по всему мы не дождемся?

- Совершенно верно. Ответа на этот вопрос мы не услышим. Есть и другие вопросы. Например, почему не расследуете уголовное дело по принятию этих Законов? Они могут сказать, что Олейник не находится на территории Украины. Но многие члены комиссии там. Депутаты в стране. Тот же Ефремов в Украине. Почему нет приговора? Всё просто. Потому, что нет состава преступления. Они тогда считали, что это пройдет. Ошибаются – не проходит! Вот вся цена тем протестам.

- Цена дорогая.

- Несоизмеримо дорогая. Сотни, тысячи жизней. На этом они подогревали эмоции, которые зашкаливали в протестном настроении толпы. Люди говорили, не понимая содержания призывов. Так действуют шулеры, обманывая свои жертвы. Сегодня в сухом остатке – решение Конституционного суда. И я третий год наблюдаю, никто в Украине на тему Законов 16 января 2014 года не говорит. И опять все просто. Принятие тех Законов произошло в рамках Конституции Украины. Оно не выходит за общепринятые мировые стандарты, существующие в других странах, как регуляторные механизмы в отношении государства и граждан, что можно, а что запрещается, за что нужно отвечать, а что неподсудно. Все было прописано исходя из мировой практики.

- Освежите, пожалуйста, в чем суть ограничений, принятых в январе четыре года назад?

- Ограничений было много. Но особо руководителям Майдана не нравились положения, согласно которым штрафом или заключением до 10 суток карались нарушения правил проведения митингов. Закон запрещал участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, присутствие на митинге с открытым огнём, пиротехникой, оружием, газовыми баллончиками, взрывчаткой и другими средствами, а также в одежде, “похожей на форму сотрудников правоохранительных органов“. Вводился штраф за невыполнение законных требований представителей СБУ или препятствование их действиям и ужесточалось наказание за аналогичные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Скажем участие в митинге в маске затрудняет идентификацию личности. А если что-то случится? Как потом расследовать ситуацию? Власть обязана по Закону и Конституции обеспечить правопорядок, законность и безопасность любого мероприятия. А тут массовые выступления участников в масках. Если у вас законные требования к власти, зачем вы прячете свои лица?

Закон о клевете. В чем его диктаторство? Это же Закон не против СМИ, а против любого, кто клевещет. Возьмите Библию. Клевета по Библии один из самых страшных грехов. А в Украине наказания за него нет. В Америке, например, есть наказание за клевету не только против живого, но и умершего гражданина страны. 10 лет можно получить за клевету против покойника. В Германии, Франции, Италии и подавляющем большинстве европейских стран есть наказание за клевету. Нести ответственность за клевету должен любой гражданин страны от президента до рядового жителя.

- Что интересно, но в четвертую годовщину принятия тех Законов, “ограничивающих свободу“ граждан, Блок Петра Порошенко предлагает принять Закон о фейках?

- Очень показательный момент. Только спрашивается, в чем отличие “диктаторского закона“ о Клевете от Закона по противодействию фейкам? Вопрос можно адресовать председателю фракции БПП Артуру Герасимову, который выступил с такой законодательной инициативой. Вникните в его аргументацию:

“Я призываю нас разработать и принять законопроект о противодействии фейкам. Потому что, извините, мы находимся на передовой. И мы должны перенимать опыт тех, кто в Европе, а это и Франция, и Германия, это и Соединенные Штаты Америки, даже Европарламент серьезно этой проблемой занимается“.

Очень грамотная формулировка. Только он забывает, что в 2014 году похожая аргументация была воспринята оппозицией как наезд на права граждан Украины. Получается, ради достижения своей “правды“ можно вертеть понятия в нужном направлении. Четыре года назад Закон о Клевете был нарушением свобод. Сегодня, названный немного иначе встает на страже государственности. Это и есть двойственная натура нынешних лживых правителей, пришедших к власти путем государственного переворота. Четыре года назад аналогичные Законы мешали осуществлению захвата власти. Сегодня захватчики власти боятся потерять ее и принимают Законы, которые должны им помочь удержать власть в своих руках. Только им уже ничто не поможет. Народ потихоньку разбирается в какую авантюру его ввергли. Все идет к тому, что скоро придется держать ответ за свои действия. А пакет Законов 2014 года обязательно будет принят после перезагрузки Украины и будет стоять на страже Конституции и правопорядке в стране.