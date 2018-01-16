В Кременчуге пьяная девочка впала в кому и чуть не замерзла
В Кременчуге (Полтавская область) на остановке прохожие поздно вечером обнаружили девочку-подростка без сознания. Ребенка доставили в местную детскую больницу, передает Кременчуцька газета.
Отмечается, что девочку госпитализировали в отделение интенсивной терапии в состоянии комы неясной этиологии и общим переохлаждением.
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Как выяснилось позже, девочка оказалась из семьи переселенцев. В тот вечер она была в нетрезвом состоянии.
Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми в тот день и вечер общалась пострадавшая. Следователи также намерены установить напиток, которым вероятно отравилась девочка.
Напомним, 14 января в Борисполе Киевской области пьяная женщина за рулем сбила электроопору и дерево, пытаясь скрыться от патрульных. Ранее 12 января под Киевом пьяный водитель съехал с дороги, протаранив несколько деревьев. В результате аварии мужчина погиб на месте ДТП.